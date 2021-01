Signal e Telegram ganham clientes ao WhatsApp. Saiba como levar as suas mensagens consigo

WhatsApp © Unsplash

Dinheiro Vivo 16 Janeiro, 2021 • 16:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A nova polémica em torno do WhatsApp surge pouco depois do serviço de mensagens afirmar que vão ser feitas alterações na sua política de privacidade e que os utilizadores têm de aceitar a partilha de alguns dados ao Facebook para se manterem no serviço - têm até 8 de fevereiro para aceitar.

Descontentes, os utilizadores têm vindo, ao longo da semana, a mostrarem a sua revolta nas redes sociais. A semana passada Elon Musk, o CEO da Tesla e agora o homem mais rico do mundo, não escondeu a sua indignação no Twitter.

"Usem o Signal", escreveu Elon, fazendo assim referência a uma aplicação de mensagens encriptadas, idêntica ao WhatsApp - curiosamente uma empresa cotada em bolsa que nada tem a ver com o serviço de mensagens e com o mesmo nome, Signal, disparou em valor porque houve quem achasse que estava relacionada com a organização sem fins lucrativos que gere a app de mensagens. A diferença do Signal para o WhatsApp? É uma app que não recolhe nem partilha com outros os dados dos utilizadores.

Alguns utilizadores têm assim vindo mesmo a abandonar o WhatsApp desde o dia em que foram notificados sobre as alterações. Esta situação tem levado a uma onda de interesse por outras alternativas.

O Signal, disponível para iOS e também Android e em desktop, afirma que devido ao enorme fluxo de utilizadores a aplicação chegou a ter problemas com a sobrecarga. Uma outra alternativa é o Telegram, que revela que o número de novos utilizadores aumentou 500% nos últimos dias.

Ambas as aplicações chegaram ao topo das apps mais instaladas nos smartphones em vários países. EUA, Reino Unido, Brasil e até mesmo Portugal têm já o Signal e o Telegram como as apps mais descarregadas.

Aderir a qualquer uma destas aplicações é relativamente fácil: basta fazer download nas lojas de apps em Android ou iOS, fornecer o número de telefone e começar a usar.

Como levar as mensagens antigos consigo

Se está a pensar sair do WhatsApp, lembre-se que esse passo pode implicar perder acesso ao seu arquivo de conversas, documentos e contactos. Mas não se preocupe, o WhatsApp oferece duas formas de ficar com uma cópia de todos os seus dados.

A primeira opção é simples, embora provavelmente não tenha tudo o que deseja manter. Pode guardar apenas as informações e as configurações da sua conta. Para fazer isso, entre na área das "configurações", clique em "conta" e selecione "solicitar informações da conta". De seguida, receberá uma notificação do WhatsApp quando o seu relatório estiver pronto, o que pode levar até três dias.

A segunda opção permite ficar com histórico de todas as conversas que deseja guardar. Todo o histórico de qualquer conversa só pode ser exportado de forma individual. Assim, dirija-se ao chat que pretender guardar, clique em "opções" e de seguida pressione o botão de exportação. Desta forma, o conteúdo da conversa será enviado através de um e-mail para si mesmo.

Após estes passos, pode finalmente excluir o WhatsApp e a sua conta. No entanto, não se esqueça que esta opção é irrevogável. Depois de apagar a sua conta, ela leva consigo todo o seu histórico de mensagens, os seus ficheiros e os seus grupos - e não há como recuperá-lo.

Se realmente pretende apagar a sua conta de WhatsApp, basta clicar em "configurações", escolha "conta" e deverá haver uma opção para "excluir a minha conta". Feito isto, não há como desfazer ou obter acesso à conta antiga (pode criar uma nova). Embora a exclusão completa leve até 90 dias, o WhatsApp diz que não é possível obter as informações da conta mesmo durante esse período.

F.R.M