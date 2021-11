Siza Vieira: "Não termos Orçamento não vai influenciar os fundos europeus"

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital © MÁRIO CRUZ/LUSA

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, afirmou esta quarta-feira na Web Summit, em Lisboa, que "o Orçamento [de Estado para 2022] não passou [na votação na generalidade], mas isso não significa que o governo colapsou", acrescentou que, não só o governo continua a fazer "o seu trabalho", como o so dos fundos europeus e a sua implementação no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não é afetado pelo facto de "não termos orçamento". Mesmo porque os fundos dirigem-se a reformas que "o país precisa urgentemente".

Siza Vieira respondia desta forma à afirmação do jornalista do Insider Inc, Jim Edwards, que no início de uma sessão para debater a reconstrução da economia num mundo pós-Covid, neste terceiro dia da Web Summit, dizia que depois de seis anos de estabilidade e crescimento, de ter conseguido o feito de ser o país com a melhor taxa de vacinação do mundo, de o governo português ter assegurado um grande pacote de fundos para a recuperação da economia e de Lisboa se estar a transformar num hub tecnológico, capaz de fazer frente a cidades como Londres, Paris ou Berlim, na semana passada o Governo colapsou, o OE2022 foi chumbado no Parlamento e ficaram os fundos europeus em stand-by.

A resposta do ministro da Economia não se ficou por aqui. "Na verdade, a economia está a crescer, e a crescer acima da média da União Europeia, a taxa de desemprego está num dos valores mais baixos de sempre - temos mais pessoas empregada do que já tivemos na nossa história - e o investimento continua a ser forte", afirmou Pedro Siza Vieira, que acrescentou que o investimento estrangeiro não irá desaparecer.

Questionado sobre a influência das novas eleições no futuro do país o ministro afirmou que é mais importante elementos-chave de continuidade, como a responsabilidade fiscal e a estabilidade, a par da redução do débito sobre o PIB. E deu como exemplo o facto de, este ano, termos pago menos 3.000 milhões de euros em juros do que pagámos em 2015. O que significa que "temos mais 3.000 milhões de euros que podemos investir em saúde, educação e em entregar melhores serviços públicos".