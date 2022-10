Smartphones dobráveis fintam crise com crescimento de 67% em 2022

Samsung Galaxy Z Flip3 5G © Samsung

O segmento dos smartphones dobráveis está em contraciclo e irá crescer 67% em 2022, totalizando vendas de 13,5 milhões de unidades. Os dados que a IDC acaba de revelar mostram que este formato é uma aposta ganhadora numa altura em que o mercado global de smartphones cai de forma considerável, perante a recessão que se adivinha.

A consultora reviu mesmo em alta a sua previsão para os próximos anos, esperando-se agora que o segmento de dobráveis atinja 41,5 milhões de unidades vendidas em 2026, uma taxa de crescimento anual média de 38,7%.

A Samsung não só lidera o segmento com as linhas Flip e Fold como é a principal razão pela qual este formato está a crescer de forma tão expressiva. A IDC antecipa que os novos modelos vão vender ainda mais que os antecessores ao captarem "mais atenção dos consumidores para a categoria".

Por outro lado, há potencial na utilização dos dobráveis em contexto profissional, já que os dispositivos "podem substituir um telefone e um tablet" e os preços deverão começar a cair. No próximo ano, indica o relatório da IDC, as vendas vão crescer 55,1%.

O recente lançamento Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 vai mais uma vez lançar um holofote sobre a categoria, já que a Samsung continua a ser o padrão-ouro dos smartphones dobráveis no mercado", comparou o analista Anthony Scarsella. "Os novos lançamentos da Samsung trouxeram melhorias incrementais mas críticas sobre os predecessores", considerou. "O sucesso destes dispositivos deve ser um forte indicador de como os dobráveis vão evoluir e captar consumidores daqui para a frente."

O analista sublinhou que o preço elevado - acima dos mil euros - é um obstáculo, mas pode ser aceite por consumidores que estão a acostumar-se à subida generalizada dos preços em 2022.

Isso não significa, ressalva a analista Nabila Popal, que os dobráveis se vão tornar mainstream no curto prazo. Este segmento permanecerá um nicho com volumes mais baixos que outros formatos cujo preço é mais acessível.

"Embora possa ser tentador para os fabricantes entrarem com preços mais baixos para gerarem um impulso inicial nas vendas, acredito que esta não é uma boa estratégia, especialmente se for à custa da qualidade e experiência do utilizador", avisou Popal. "Os dobráveis devem permanecer dispositivos premium de nicho."

A analista considerou que os fabricantes devem focar-se em melhorar a experiência dos utilizadores e aumentar a confiança na categoria para gerarem crescimento de longo prazo. "Acredito que os dobráveis são o futuro dos dispositivos Android premium mesmo que, no total, só devam captar menos de 3% do volume global no final do nosso período de previsão", que termina em 2026.