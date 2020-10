Só 15% das empresas nacionais tinha políticas de flexibilidade em 2019. Este ano são já 86%

© Unsplash

A esmagadora maioria dos líderes de empresas em Portugal perspetiva que a flexibilidade no trabalho veio para ficar, revela um estudo feito pela Microsoft, em parceria com a Boston Consulting Group e a KRC Research, em 15 países, Portugal incluído.

92% dos líderes nacionais acredita que um modelo de trabalho mais flexível manter-se-á numa fase posterior à pandemia, indica o estudo. Em março, quando foi decretado o Estado de Emergência em Portugal, o teletrabalho, uma das políticas de trabalho mais flexível, foi a solução encontrada por muitas empresas para continuar a trabalhar apesar do contexto de confinamento. Assim, se em 2019 apenas 15% das empresas em Portugal indicava ter uma política e trabalho flexível, este ano 86% das empresas aponta já ter este tipo de políticas.

Os principais benefícios identificados pelos empregadores em Portugal para esta nova forma de trabalhar são o aumento na produtividade (81%), a retenção de talento (72%), a sustentabilidade (71%) e a poupança de custos (71%), conclui o estudo.

No ano passado, os portugueses inquiridos referiram gastar metade da semana em tarefas desnecessárias, como reuniões, chamadas e pesquisa de informação. Já este ano apontam que, com o trabalho remoto, foi sentida uma redução deste tempo, passado para os 44% da semana com tarefas "desnecessárias".

De acordo com o estudo, o desafio do trabalho flexível em organizações com uma cultura de inovação é encarada pelos líderes de uma forma mais otimista em termos de crescimento: 49% dos líderes em empresas nacionais inovadoras espera que as suas empresas saiam da pandemia mais fortes do que o previsto (comparativamente a 35% dos europeus).

Nas empresas nacionais menos inovadoras, apenas 24% dos líderes tem essa visão, valor equiparado à média europeia.

Se no espaço de um ano as empresas nacionais referiram ter mais acesso a tecnologias modernas (55% em 2020 contra 38% em 2019), continuam a apontar que há margem para formação. Mesmo com um aumento da formação em tecnologia (passou dos 39% em 2019 para 44% este ano), estes valores continuam abaixo dos números europeus, onde 61% das empresas aponta ter feito ações de formação nesta área.

Trabalhar no escritório continua a ser valorizado pelos colaboradores inquiridos, que consideram o tempo passado no espaço físico como uma forma importante de manter os laços com os colegas. Já 35% dos inquiridos nacionais afirma que gostaria de trabalhar fora do ambiente de trabalho tradicional.

Os inquiridos apontam alguns benefícios associados ao trabalho remoto: 81% refere que em casa se veste de uma forma mais casual, 56% afirma que tem mais tempo para hobbies, 41% diz trabalhar na presença de animais domésticos e 37% passa mais tempo com as crianças.

Paula Fernandes, diretora da Unidade de Negócio de Produtividade & Colaboração da Microsoft Portugal afirma que "os últimos meses mudaram, em definitivo, a forma de trabalhar e as expectativas de líderes e colaboradores. Este estudo lança o debate para o futuro, sendo fundamental orientar o salto tecnológico realizado para o sucesso do trabalho em equipa e reforço da cultura e valores da organização, criando assim condições para a continuidade dos processos de inovação."

A responsável da Microsoft detalha que o recurso a ferramentas de colaboração "ajudam as pessoas a gerirem o seu tempo da melhor forma, a manterem o contacto com os colegas e na aquisição de novos skills e competências."

O estudo foi feito em 15 países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça) e contou com respostas de 9093 pessoas.