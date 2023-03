Só quem pagar Twitter vai aparecer nas recomendações e votar em sondagens da rede social

Elon Musk, dono do Twitter © OLIVIER DOULIERY/AFP

O Twitter vai voltar a mudar as regras para incentivar a adesão dos utilizadores ao serviço pago Twitter Blue. A partir de 15 de abril, a rede só irá promover as publicações de contas pagas no espaço de recomendação ("for you"/"para você"), salvo se forem contas governamentais ou de empresas.

A adesão ao serviço, que custa entre 8 e 11 euros por mês (ou 84 euros por ano), também será obrigatória para quem quiser votar em sondagens da plataforma.

Outra mudança é que as contas que tinham sido verificadas anteriormente devido à sua notoriedade e reputação vão perder o crachá branco e azul a não ser que passem a subscrever o serviço mensal. Só as contas que pagarem Twitter Blue poderão continuar a exibir o selo de verificação.

As alterações foram anunciadas, como se tem tornado hábito, na conta de Twitter do CEO Elon Musk. O executivo, que adquiriu a rede social em outubro de 2022 por 44 mil milhões de dólares, escreveu que esta "é a única forma realista de endereçar os enxames de bots IA" que estão a encher a plataforma. "De outra forma é uma batalha perdida", considerou Musk.

O CEO ressalvou que será possível ter contas bot verificadas "se cumprirem os termos de serviço e não personificarem um humano."

Mas o anúncio foi criticado por vários utilizadores, que apontaram que o processo não é uma verificação de identidade real e que o Twitter está cada vez mais cheio de "trolls" desde que o sistema mudou. Musk respondeu a várias contas que ainda são verificadas com apenas "$7" ou contra-argumentando; em resposta a um utilizador verificado que urgiu o CEO a investir em "dinheiro e talento" e disse que estas mudanças vão manchar a reputação do Twitter, Musk respondeu que a sua previsão é de que a rede social "será a única plataforma em que se poderá confiar."

O CEO tem defendido que estas mudanças na verificação e no Twitter Blue são medidas que permitirão "tratar toda a gente de forma equitativa." No entanto, de acordo com o jornal online Platformer News, a rede social tem uma lista de cerca de 30 contas VIP que são promovidas e monitorizadas, incluindo a do presidente Joe Biden, do basquetebolista LeBron James e do próprio Elon Musk.

Por outro lado, muitas das mudanças que Elon Musk anunciou ao longo dos últimos meses acabaram por ser revistas ou canceladas, havendo expectativa para perceber se todas estas novidades vão mesmo entrar em vigor como prometido.

Musk já tinha dominado o ciclo noticioso no início da semana quando o Wall Street Journal noticiou que um memorando enviado pelo CEO aos funcionários reviu o valor do Twitter em 20 mil milhões de dólares. É menos de metade do que ele pagou há cerca de seis meses pela rede social. O email informou os funcionários de que vão receber opções de ações com base nessa avaliação da empresa. Também clamou que o CEO vê um caminho para que a avaliação chegue aos 250 mil milhões de dólares, embora reconheça a dificuldade desse horizonte.