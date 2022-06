Sofía Celi. Como a criptografia e a computação quântica podem ter um impacto inimaginável

Sofía Celi, investigadora na área da criptografia © Foto cedida pela própria

"A criptografia é uma ciência de probabilidades, não é uma ciência perfeita. Mesmo os algoritmos mais seguros que temos atualmente, não podemos dizer probabilisticamente que é impossível quebrá-los, mesmo que (para já) seja impraticável na maioria dos casos - mas o computador quântico talvez possa mudar isso".

Sofía Celi é do Equador e mudou-se em 2020 para Lisboa para trabalhar na tecnológica Cloudflare onde explorou estes temas - atualmente está na empresa do browser Brave. Nesta conversa, falamos sobre o seu interessante percurso na área da criptografia como investigadora e engenheira (é co-presidente do Internet Research Task Force), mas também sobre o seu início a estudar música e literatura clássica, bem como comunicação.

Exploramos o presente e o futuro da encriptação e da privacidade dos dados pessoais e venda ilegal desses dados, mas também nos protocolos para proteger as comunicações das pessoas online, os problemas que esta área ainda pode resolver, bem como na promessa do blockchain na sociedade em aplicações pouco óbvias.

A conversa completa:

Avançamos depois para a incrível promessa (e potencial perigo) da computação quântica. Será que os computadores quânticos vão quebrar no futuro a criptografia que nos protege atualmente? "Sem dúvida, mas ainda falta muito e até lá haverá muito para fazer". Abordamos ainda: o universo sob a perspectiva quântica e sobre a possibilidade potencial de existir um multiverso (presente recentemente em filmes e séries da Marvel, como Loki) e o papel do ser humano nele e as lições da literatura.

