Sonae IM consolida investimentos em ciberegurança numa única 'holding' estratégica

"Esta operação, que integrará a S21sec espanhola e a Excellium com sede no Luxemburgo, estará concluída no final de 2020 e resultará num dos maiores 'players' puros de MSSP da Europa", diz a Sonae IM, em comunicado.

"A 'holding' irá construir a sua forte presença local nos seus mercados principais (Espanha, Portugal, Luxemburgo, Bélgica) e irá oferecer aos seus clientes os benefícios de um conjunto mais vasto de serviços que alavancam nas melhores práticas e experiência tanto da S21sec como da Excellium, aumentando os serviços de gestão profissionais disponíveis no seu portefólio", acrescenta.

O Comité Executivo da 'holding' nomeou Simon Church como presidente executivo, "com a missão de liderar o processo de integração e o plano de criação de valor", adianta a Sonae IM.

"É uma grande honra para mim assumir o papel de CEO da Maxive Cybersecurity e estou animado com a perspetiva de enfrentar os desafios e as oportunidades que esta poderosa sinergia traz", disse Simon Church, citado no comunicado.

Church tem "mais de 30 anos na tecnologia e indústria de cibersegurança, tendo ocupado cargos de chefia em organizações como NTT Com Security, Vodafone Enterprise Security Services e Optiv, entre outras", refere o 'braço' da Sonae que investe em tecnológicas.

"A nível local, tanto a S21sec como a Excellium continuarão a operar sob a sua estrutura de gestão atual, liderada por Agustin Muñoz-Grandes e Christophe Bianco, com um claro foco em manter a posição de liderança de ambas as empresas nos seus mercados locais, além de oferecer aos seus clientes base os novos recursos combinados que resultam desta operação de integração. A empresa combinada terá o apoio de 550 especialistas em cibersegurança em sete países da Europa e da América Latina", é referido no comunicado.

"Acreditamos que a fusão de conhecimento, experiência e recursos entre a S21sec e a Excellium será a chave para enfrentar com sucesso os novos desafios e oportunidades que o atual cenário de cibersegurança representa na Europa", afirmou, por sua vez, Carlos Alberto Silva, diretor executivo da Sonae IM, citado no mesmo comunicado.