Sonae Sierra: Bilbao recebe uma das maiores obras de arte digital da Europa

Max Center, Bilbao, Sonae Sierra

Criada pelo especialista audiovisual, Necsum Trison, a estrutura tem uma dimensão de 17 metros de altura e nove de largura - compreendendo uma área total de 160 m2. O ecrã possui mais de 25 milhões de píxeis de qualidade - o que o torna único - e nele, os visitantes poderão contemplar imagens projetadas a 3D, vídeos criativos e ainda participar em jogos.

Os conteúdos apresentados na tela serão variados, desde arte digital, com referências a alguns dos maiores atletas bascos, paisagens emblemáticas e arquitetura digital - onde os elementos ganharão vida; aos jogos interativos, em que os visitantes serão os protagonistas através da interação proporcionada por sensores; e às emissões desportivas e espetáculos digitais exclusivos que incluem robots musicais, bailarinas e artistas.

O objetivo principal deste projeto é tornar a praça central do Max Center, na maior praça sensorial da Europa, por meio da mais avançada tecnologia e de soluções digitais e artísticas.

A arte nos centros comerciais em Espanha e Portugal

"Temos apostado sempre na constante melhoria e implementação tecnológica dos nossos centros. A inauguração desta obra de arte digital é mais uma prova do grande avanço do projeto de remodelação do Max Center, que prevemos concluir ao longo de 2021, preservando a sua posição como principal centro comercial da região", afirma em comunicado Alexander Pessegueiro, responsável pela gestão de ativos (head of asset management) da Sonae Sierra em Espanha.

Este processo de remodelação envolve um investimento de 20 milhões de euros, por parte do grupo.

Como promotores da arte nos seus espaços comerciais, a Sonae Sierra celebra agora também dez anos da iniciativa "A Arte chegou ao Colombo", no centro comercial em Lisboa.

A primeira exposição aconteceu no início em 2011, com obras de quatro artistas portugueses - Joana Vasconcelos, Miguel Palma, Susana Anágua e Isaque Pinheiro.