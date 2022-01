Sony cria empresa de mobilidade e apresenta carro inteligente Vision-S 02

Vision-S, versões 01 e 02 © Sony

A Sony apanhou a audiência do CES Las Vegas na curva com uma apresentação recheada de surpresas e conceitos interessantes. Possivelmente para tristeza de muitos, o CEO Kenichiro Yoshida não deu qualquer solução para a escassez de consolas PlayStation 5, mas introduziu o headset PlayStation VR 2 e respetivos controladores.

Não houve poupança na fanfarra: o ator Tom Holland ("Homem-Aranha: Sem Volta a Casa) fez uma aparição ao vivo e o presidente da Sony Studios, Tom Rothman, falou do muito antecipado filme "Uncharted", baseado no popular videojogo.

Mas foi com a estratégia virada para a construção automóvel que a Sony pregou a audiência aos assentos. Primeiro, a marca nipónica decidiu criar uma subsidiária dedicada à mobilidade, Sony Mobility Inc., que estará operacional na primavera. Esta subsidiária será usada para "explorar o mercado dos carros elétricos" e terá como objetivo "fazer o melhor uso das tecnologias de inteligência artificial e robótica", contribuindo para a evolução da mobilidade.

Depois, a Sony mostrou um novo protótipo, o SUV Vision-S 02, que é uma versão melhorada do Vision-S 01 que tem sido testado em estradas na Europa. O protótipo estará em exposição no espaço da Sony no CES Las Vegas e tem um aspeto robusto e moderno, menos ficção científica que outros conceitos de carros autónomos, elétricos e inteligentes.

Fazendo uso de 5G e IA, o Vision-S introduz "um novo formato" de mobilidade, com funcionalidades como operação remota (em preparação da condução autónoma), sensores ToF que autenticam os condutores e monitorizam os passageiros, e até a integração de um serviço de vídeo digital, Bravia Core for Vision-S, com monitores panorâmicos e individuais a fazer lembrar o entretenimento num avião. Também será possível jogar jogos PlayStation através de uma ligação remota à consola doméstica ou jogar em streaming via cloud.