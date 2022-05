Sony obteve lucros de 6.399 milhões de euros em 2021

Sede da Sony © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Maio, 2022 • 08:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O consórcio japonês de empresas tecnológicas e de equipamentos audiovisuais Sony obteve um lucro líquido de 6.399 milhões de euros em 2021, menos 14% em relação ao ano anterior.

As perdas ficaram a dever-se a perdas no ramo dos seguros da empresa.

O consórcio Sony registou um benefício operativo de 1,2 mil milhões de ienes (8.707 milhões de euros), o que representa 26% mais do que no período anterior, de acordo com os resultados que foram anunciados hoje.

O relatório refere-se ao exercício correspondente entre abril de 2021 e o final do passado mês de março.

As vendas aumentaram 10% (período interanual) até aos 9,92 mil milhões de ienes (71.969 milhões de euros) graças ao "bom rendimento" relativo a filmes, dispositivos eletrónicos e música, mas o setor dos jogos de vídeo arrecadou resultados mais discretos.