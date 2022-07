Sovos recruta mais de cem profissionais para operação em Portugal

James Buckley, managing director da Sovos para a Europa © Gerardo Santos/Global Imagens

A norte-americana Sovos vai contratar mais de cem profissionais para reforçar a operação em Portugal. A fornecedora de software fiscal adquiriu as portuguesas Saphety e Peta Pilot no último verão e, agora, com o processo de incorporação das duas companhias nacionais perto do fim pretende duplicar a equipa nacional até 2023.

Ao Dinheiro Vivo, James Buckley, managing director da Sovos na Europa, explica que Portugal acrescenta "mais escala" à operação global na Europa, onde a multinacional está "a tentar consolidar e escalar" negócio. Para isso, há que reforçar colaboradores. "Vamos, pelo menos, duplicar a equipa com mais de cem novos postos de trabalho. Somos hoje cerca de cem e vamos ser mais de 200 nos próximos 12 meses", revela James Buckley.

Com escritórios em Lisboa e Porto, a Sovos tem já cerca de 40 vagas abertas, entre outras, para engenheiros de software, analistas, developers, especialistas em serviços de compliance, suporte ao cliente ou gestores de projeto.

O responsável da Sovos realça que Portugal é um "país atrativo" para investir, onde os profissionais são "poliglotas, sobretudo fluentes em inglês e bem formados academicamente". No caso das aquisições da Saphety e da Peta Pilot, há a vantagem de a norte-americana ter à partida acesso a "talento de gestão e infraestrutura".

Portugal será hub na Europa

A ideia da Sovos para Portugal passa por tornar a operação nacional num hub para o negócio na Europa. James Buckley menciona que a fornecedora de software fiscal já tem "uma grande operação" na Turquia e no Reino Unido.

"E em Portugal queremos centralizar tanto quanto possível a operação ao cliente e qualquer desenvolvimento de produto para a Europa pode ser feito cá", afirma, notando que a Sovos tem também essa capacidade na Suécia e na Turquia. Portugal será o próximo país a ter essa função. "Serão estes os três centros de desenvolvimento na Europa", adianta.

Saphety e Peta Pilot são apoio substancial

Foi em julho de 2021 que a Sovos anunciou a aquisição da Saphety e da Peta Pilot. A Saphety é especializada em serviços de faturação eletrónica para a administração pública e empresas e a Peta Pilot garante serviços de contabilidade eletrónica a autoridades tributárias e empresas.

O managing director da Sovos para Europa explica que a fabricante de software fiscal é uma "companhia de compliance" vocacionada para o segmento empresarial e, até agora, muito focada nas grandes empresas e em IVA e processos associados.

De agora em diante, o objetivo é criar um portefólio completo de conformidade IVA, ficheiro SAF-T e transações entre empresas e administração pública. Só em Portugal, o Estado conta "com cerca de 80 mil fornecedores", uma oportunidade de crescimento para a Sovos, tendo em conta a exigência da faturação eletrónica.

James Buckley afirma que a aquisição das duas empresas portuguesas surgiu para encontrar quem fornecesse produtos capazes de "ajudar substancialmente" o negócio. E acrescenta que o que as duas companhias adicionam "ao portefólio da Sovos são muito relevantes". Numa altura de transformação digital, "trazem talento e tecnologia".

"Através da digitalização dos impostos podemos constatar que as necessidades das companhias estão cada vez mais complexas e que as grandes questões passam pela interligação dos processos associados ao negócio e todos os sistemas transacionais associados a duas entidades que requerem compliance".

Portugal acelera crescimento

Tanto a Saphety como a Peta Pilot já estavam envolvidas com o setor público. A aposta continuará, com a Sovos a querer, agora, chegar também às pequenas e médias empresas, de acordo com Buckley.

Questionado se a chegada dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a Portugal também representam uma oportunidade para a operação portuguesa da Sovos, apoiando a contratação pública, responde: "Podemos trazer muito know-how nesse campo".

A Sovos opera em 70 países, tendo 15 escritórios entre América do Norte, América do Sul e Europa. Conta com cerca de dois mil trabalhadores. A Sovos é detida pela Hg e TA Associates e tem crescido através de fusões e aquisições. "Na Europa já foram quatro em 18 meses", segundo o gestor, que não revela quaisquer valores das aquisições em Portugal.

Aquando da compra pela norte-americana, a Saphety estava presente em Portugal, Brasil e Colômbia, tendo dez mil empresas clientes e cerca de 190 mil utilizadores em 52 países. Já a Peta Pilot tinha operações na Hungria, Lituânia, Ucrânia, Guiné Equatorial e Cabo Verde, além de Portugal. Rui Fontoura, antigo CEO da Saphety, passou a vice-presidente da Sovos, enquanto Válter Pinho, antigo CEO da Peta Pilot, passou a diretor-geral da Sovos Portugal.