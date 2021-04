Spotify aumenta a mensalidade do plano familiar em Portugal

Podcast Renegades com Bruce Springsteen e Barack Obama estreou já em 2021 em exclusivo no Spotify © Spotify

O Spotify vai aumentar a mensalidade do seu plano familiar (que permite até seis pessoas) em 1 euro, com o acesso sem publicidade à plataforma a passar de 10,99 euros para 11,99 euros mensais. Os utilizadores já começaram a receber mensagem do aumento previsto já para 30 de abril de 2021, mas aqueles que são já subscritores terão mais um mês com o preço antigo: só irão pagar em junho.

A empresa sueca explica ao Dinheiro Vivo que é uma decisão justificada pela expansão do serviço, que conta também com cada vez mais podcasts indicando que a atualização de preços "que é ocasional" serve "para refletir os fatores macroeconómicos locais e atender às necessidades do mercado, oferecendo um serviço incomparável".

A plataforma líder no streaming de música a nível mundial enaltece ainda o aumento da oferta, especialmente na área dos podcasts (onde procura contrariar o domínio da Apple, que anunciou entretanto a possibilidade dos criadores terem subscrições pagas pela sua app). Nesta temática o Spotify tem feito várias apostas que incluem podcasts exclusivos como os de Joe Rogan, Michelle Obama ou de Bruce Springsteen ao lado de Barack Obama e a aquisição de plataformas como o Anchor.

"Com mais de 70 milhões de faixas de áudio e 2,2 milhões de podcasts, o Spotify continua a inovar e investir para fornecer aos seus ouvintes mais valor do que nunca, incluindo o melhor conteúdo de áudio e experiência do utilizador", indicou-nos a empresa.

O aumento do plano familiar é um custo adicional de 12 euros por ano, mas não afeta o plano individual, que se mantém nos 6,99 euros. Há ainda o plano duo (8,99 euros), que permite até duas contas por agregado familiar e um para estudantes (3,49 euros de mensalidade). O acesso com publicidade é gratuito.

Entretanto, o Facebook anunciou que vai permitir que os podcasts do Spotify - com quem tem uma parceria há já alguns anos - possam ser ouvidos dentro da app da rede social, num mini player que passa a estar disponível.