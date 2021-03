Spotify compra rival do Clubhouse e LinkedIn dá os primeiros passos no áudio

BANGKOK, THAILAND- March 17, 2017: Social media app multi-channel icons on iphone X touchscreen mobile computer cross-channel internet application technology for shopping lifestyle in digital 4.0 age © Getty Images

Depois do sucesso mediático da rede social Clubhouse - que celebrou há duas semanas dois anos de vida -, as gigantes tecnológicas parecem querer todas acompanhar a tendência. Depois de Facebook e Twitter (que até já lançou a área de conversas áudio Spaces), e até o Slack terem manifestado interesse em também seguir esse caminho, o Linkedin e o Spotify são as mais recentes confirmações de que estarão a trabalhar num recurso de áudio próprio.

"Estamos a fazer alguns testes iniciais para criar uma experiência de áudio única conectada à identidade profissional", declara o LinkedIn em comunicado. "Estamos a testar como podemos levar o áudio para outras vertentes do LinkedIn, como eventos e grupos, para dar aos nossos utilizadores ainda mais formas de se conectarem", concluem.

Quanto ao Spotify, a plataforma de música tinha já investido em conteúdos de podcast e a aposta estende-se agora a conversas áudio em tempo real com a compra da Betty Labs, a empresa por trás da aplicação de áudio de desporto Locker Room.

Como resultado da aquisição, o Locker Room permanecerá em live na App Store, mas vai sofrer alterações, nomeadamente no nome. A empresa (Spotify) declara que vê o áudio em tempo real como um ideal para os criadores de conteúdo que têm como objetivo uma conexão mais direta com o público.

Isso mesmo tinha sido indicado numa conversa entre o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, e o CEO do Spotify, Daniel Ek, que se passou precisamente no Clubhouse há duas semanas e que o Dinheiro Vivo ouviu - falamos sobre o tema no seguinte episódio do podcast Made in Tech:

Em declarações ao The Verge, Gustav Söderström, diretor de investigação e desenvolvimento do Spotify, afirma que esta funcionalidade permitirá que qualquer pessoa inicie conversas, e não apenas os utilizadores que estão verificados.

Tal significa que a plataforma competirá diretamente com as restantes aplicações de áudio ao vivo atualmente disponíveis no mercado, incluindo Twitter Spaces, Clubhouse e Discord (que estará em negociações para ser adquirida pela Microsoft por um valor de 10 mil milhões de dólares).

Ainda que com detalhes por acertar, o Spotify avança que se poderá dar o caso de algumas salas de conversa serem gratuitas, mas outras serem pagas, bem como, poderá mesmo existir um canal direto entre os chats em tempo real e os podcasts, sendo que estas sessões poderão depois ser automaticamente distribuídas pela plataforma.