Spotify mais português (de Portugal), com novas ferramentas e novo podcast com Obama e Springsteen

Miskolc, Hungary - May 20, 2018: Spotify starting up on an iPhone 8 connected to a new Skoda car. © Getty Images

Dinheiro Vivo 22 Fevereiro, 2021 • 21:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Spotify Stream On, um evento virtual que "explorou o poder do áudio, a jornada de criação e as oportunidades futuras para milhões de criadores e fãs em todo o mundo" anunciou esta tarde novidades para o mercado nacional, mas também para o Spotify em geral (incluindo novas ferramentas para os podcasts).

Para além da plataforma estar agora adaptada para "português de Portugal", a marca vai ainda introduzir um perfil na rede social Instagram que se dedica exclusivamente ao público português.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Spotify Portugal (@spotifyportugal)

Outro dos anúncios há muito esperado é o da reprodução de músicas em alta definição. Durante o evento, o serviço de streaming revelou que vai disponibilizar, ainda que só nos mercados selecionados, uma nova categoria de plano, o Spotify HiFi, que está vinculado ao serviço pago premium mas que será necessário adquirir de forma separada e com um valor extra no valor mensal.

A acrescentar à lista de novidades, o Spotify pretende ainda expandir-se a 85 novos mercados e, a nível interno vai integrar, de forma exclusiva, novos formatos de storytelling em que os criadores podem partilhar com os seguidores conteúdos curtos (semelhantes às Stories no Instagram). Além disso também haverá conteúdos de podcasts exclusivos como o "Renegades: Born in the USA, com os improváveis amigos Barack Obama e Bruce Springsteen, "Batman Unburied", que faz parte de uma parceria com a Warner Bros e a DC. "Tell Them, I Am da Higher Ground" é o primeiro projeto de Ava DuVernay dedicado às mudanças sociais.

Com o objetivo anunciado de desenvolver e proporcionar uma experiência personalizada e à medida de cada utilizador, a plataforma pretende ainda melhorar os recursos e as ferramentas não só para os utilizadores externos, mas também para os criadores. Desta forma, foi anunciada uma nova parceria com entre a Anchor (plataforma para criar podcasts aquirida pelo Spotify) e o Wordpress, bem como novos recursos e capacidades de gerar receita para incentivar os criadores de podcasts e "revolucionar uma nova era para o meio publicitário".

Pode assistir aqui ao evento na íntegra.