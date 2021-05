Starship da SpaceX voa e aterra com sucesso pela primeira vez. Nave irá levar humanos à Lua

O voo e aterragem de teste do Starship SN15 foi, pela primeira vez, bem sucedido e representou uma grande vitória para a SpaceX, a empresa de Elon Musk, depois quatro tentativas terminarem em explosões - uma delas já após uma aterragem bem sucedida.

No Twitter Elon Musk não escondeu a satisfação pelo feito que mostra, mais uma vez, que é possível reutilizar foguetões para os voos espaciais, ao explicar que foi uma "aterragem da nave nominal". "Nominal" significa normal nos termos dos voos espaciais.

O ex-engenheiro da Agência Espacial Europeia (ESA) e cofundador da Beta-I explicava no podcast Made in Tech há umas semanas a importância desta conquista pela SpaceX (a reutilização de foguetões) para a indústria espacial planetária e como a empresa de Musk tem conseguido grandes resultados mesmo com poucos testes:

Voo a partir do Texas

Além de um pequeno incêndio na base do foguetão de 50 metros de altura pouco após a aterragem, tudo correu como era suposto.

O locutor da SpaceX, John Insprucker, na emissão em direto pelo Youtube explicou que isto "não é incomum com o combustível de metano" usado pelo foguetão e acrescentou que os engenheiros ainda estavam a resolver problemas do projeto.

O SN15 foi lançado na base de Boca China, no sul do Texas, às 17h25 locais (23h25 em Portugal Continental), antes de alcançar os 10 km de altitude e realizar uma série de manobras de voo.

As atenções estavam cada vez mais viradas para um teste com êxito para o Starship já que a NASA anunciou há duas semanas que será uma versão do Starship a ser usado como módulo de aterragem lunar nas próximas missões que irão levar pela primeira vez desde 1971 seres humanos à Lua - tudo indica que, desta vez, será uma mulher a pisar primeiro o solo lunar neste regresso após 50 anos.