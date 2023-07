Start Campus e Exa ligam Sines a Madrid com duas novas linhas de dados terrestres

© Pixabay

A Start Campus e a Exa Infrastructure, plataforma dedicada de infraestrutura digital de ligação entre a Europa e América do Norte, vão ligar Sines e Madrid através de duas novas linhas terrestres de dados, anunciaram hoje as empresas.

A expansão estratégica da rede da Exa para Sines "liga, assim, o projeto Sines 4.0, da Start Campus, um mega centro de dados em hiperescala de 495 MW, neste momento em construção, à infraestrutura principal da Exa em Madrid, Espanha", lê-se no comunicado.

O novo hub de conectividade "será a porta de entrada para plataformas digitais europeias, africanas e americanas", adiantam as duas empresas.

"Estamos muito contentes por estabelecer esta parceria com a Exa e trazer uma nova rota de rede para Sines, Portugal", afirma Afonso Salema, presidente executivo (CEO) da Start Campus, citado em comunicado.

"Além de conectarmos o nosso projeto Sines 4.0, a nova rede recém-construída pela Exa estabelece as bases para uma nova era de conectividade para a Europa e para o resto do mundo. Estamos a construir um novo entroncamento continental para permitir acesso diverso e redundante a mercados-chave em toda a Europa e ao resto do mundo", acrescenta o gestor.

Adianta que o compromisso da Exa em ligar o projeto Sines 4.0 a Madrid "com novas rotas é um passo importante para possibilitar e fortalecer a conectividade multicontinental de alta velocidade de e para Portugal".

Já Steve Roberts, vice-presidente de investimentos em rede da Exa Infrastructure, garante que a empresa "continua a investir e a expandir" a sua rede para impulsionar o crescimento e sucesso dos seus clientes.

"Estamos a presenciar uma procura crescente por rotas de conectividade melhoradas para o sul da Europa e estamos satisfeitos em estabelecer esta parceria com a Start Campus para atender a essa demanda, conectando Sines à nossa infraestrutura principal europeia", salienta.

Previsto para entrar em serviço no final de 2023, o projeto Sines 4.0 "será um dos maiores ecossistemas de centros de dados em hipersescala situado numa localização estratégica no continente Europeu, que atua como uma porta de entrada entre Europa, África e Américas".

De acordo com as empresas, "o projeto beneficia de sistemas de arrefecimento com água do oceano, redes elétricas de alta voltagem e cabos de fibra ótica internacionais de alta capacidade com ligações para África e Américas" e, "sendo totalmente alimentado por energia renovável e acessível, a Start Campus disponibiliza um campus 100% sustentável alimentado por energia renovável 24 horas por dia, sete dias por semana, resultando num baixo custo total de operações (TCO) para os seus clientes".

No ano passado, a Start Campus assinou um acordo com a EllaLink, que inaugurou a primeira ligação direta de alta velocidade por cabo submarino entre Europa e América do Sul.

Atualmente, Sines está diretamente ligada a Lisboa e Madrid na Europa, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil.

No futuro, a conectividade será estendida para Marselha, Barcelona, Casablanca e, além disso, Estados Unidos, Ásia, África e Oriente Médio, referem as empresas.