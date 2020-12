Startup apoiada por Bill Gates e VW cria bateria para carros elétricos que carrega 80% em 15 minutos

Dinheiro Vivo 10 Dezembro, 2020 • 15:39 Partilhar este artigo Facebook

A QuantumScape, startup que desenvolve baterias de lítio para veículos elétricos e que está a ser apoiada por apoiada por Bill Gates e pela Volkswagen, divulgou recentemente os resultados dos testes realizados ao novo produto - uma bateria de estado-sólido capaz de atingir 80% de recarga em apenas 15 minutos.

As inovações não se encerram por aqui e, de acordo com as informações divulgadas pela empresa, este equipamento também se distancia de outros já presentes no mercado por razões como o tempo de vida útil, que chega aos 12 anos em um uso normal do veículo, e um alcance de cerca de 482 quilómetros por carga.

A acrescentar ainda às anteriores, a tecnologia desenvolvida pela QuantumScape, que se tornou pública no início deste ano, garante também um bom desempenho em cenários com temperaturas mais baixas - ou até mesmo negativas.

"Ver estes números de desempenho é praticamente inédito: cerca de 50% de melhoria em termos de densidade volumétrica de energia é incrível quando estamos habituados a ver um único dígito por ano, e isso foi grande resultado, difícil de alcançar", disse o antigo co-fundador da Tesla, JB Straubel, numa conferência de imprensa organizada pela QuantumScape, citado pelo Business Insider.

"Passar para algo como 50% é uma mudança de jogo", acrescentou ainda o atual consultor.

Agora, o desafio passa pela produção destas novas bateria à escala, algo que, Elon Musk, CEO da Tesla, garante não ser fácil. No entanto, se a startup for bem sucedida, podemos estar perante a resolução de um problema antigo da área, que é atualmente percecionado como o maior entrave à redução de custos e, por consequência, à adoção generalizada dos veículos elétricos.