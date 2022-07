Startup JAy! quer acelerar hubs digitais e oferece 1500 euros aos mil primeiros candidatos

Alexandre Vaz, fundador da JAy! e ex-líder do Mercedes-Benz.io, em Lisboa © Direitos Reservados

O antigo líder e fundador do centro digital da Mercedes-Benz em Portugal, Alexandre Vaz, acaba de anunciar o lançamento da JAy!, um novo projeto empresarial para criar, acelerar e gerir hubs digitais internacionais em Portugal através de um "modelo inovador" assente na metodologia BOT (build, operate, transfer - em português, construir, operar e transferir).

"Este projeto acontece após anos de maturação e é o corolário da minha experiência a lidar diretamente com a criação e gestão de centros de desenvolvimento digital. Existem condições em Portugal para ampliar o nosso ecossistema digital, mas as multinacionais sentem uma grande dificuldade em entrar e permanecer num mercado que desconhecem, e onde o risco é ainda assim elevado", afirma Alexandre Vaz, citado em comunicado, explicando que é aqui que entra o seu projeto, "apoiando as empresas em todo o estágio de transformação digital, da idealização à escala, garantindo uma adequação às suas necessidades, que será uma entidade única e autónoma dentro da JAy!".

A nova empresa do ex-líder do Mercedez-Benz.io vai assim criar espaços digitais criativos de raiz, recrutar o melhor talento e gerir totalmente o suporte físico e humano para atrair multinacionais de diferentes indústrias, com o objetivo de colocar Portugal no centro de desenvolvimento tecnológico e digital europeu.

O primeiro passo será a conceção do espaço e a contratação dos talentos, como programadores, product owners, designers, data scientists e scrum masters, com as funções de suporte sendo fornecidas em regimes de serviços partilhado. Numa segunda fase, as funções de suporte migram para os centros, de forma a criar um centro totalmente autónomo. "A meta é que os hubs estabeleçam poder de decisão, e uma cultura particular com modelos de organização próprios", prossegue o responsável.

Em busca de 1500 currículos

A JAy! começa já esta quinta-feira a recolher perfis de candidatos, ambicionando recrutar 1500 talentos para os primeiros hubs de desenvolvimento, e está a oferecer uma moeda física - a JAy! Coin - aos primeiros mil currículos recebidos na área digital, que poderão trocar por 1500 euros caso sejam selecionados para "trabalhar nos próximos dois anos num dos hubs digitais da JAy!".

Alexandre Vaz explica: "A nossa moeda é um token com emissão física limitada, cujo valor facial é de 1500 euros, convertível caso o seu detentor for contratado para um dos projetos que acreditamos ir acontecer ainda este ano ou mesmo no ano que vem. É uma moeda que pretende premiar os melhores, uma moeda colecionável fisicamente e valorizada no curriculum".