Startup luso-alemã capta 1 milhão de euros com software para energias renováveis

Os fundadores da ANNEA, Marcel Frenzel (esq.) e Maik Reder © DR

A ANNEA, startup de cleantech luso-alemã que criou uma plataforma de manutenção e gestão de parques eólicos e solares, acaba de anunciar o financiamento de um milhão de euros através da sua primeira ronda de investimento, liderada pela sociedade de capital de risco portuguesa Faber e com participação da alemã Innoport.

O capital angariado permitirá à empresa acelerar a sua estratégia de expansão internacional, reforçar a sua equipa e entrar no mercado de hidrogénio verde. "Com a ANNEA, os intervenientes globais da indústria estão a alavancar um potencial oculto, ao mesmo tempo que contribuem significativamente para as emissões zero", salienta Marcel Frenzel, fundador e CCO da startup, citado em comunicado.

Fundada em 2019, a ANNEA recorre a inteligência artificial e machine learning para gestão inteligente de ativos na área de energias renováveis e quer ajudar empresas desta área a reduzir os seus custos de operação e manutenção (O&M), "que atualmente ascendem a 30%". O seu software de manutenção preditiva totalmente automatizado prevê de forma autónoma o estado de saúde dos ativos de energias renováveis e ajuda a evitar um desempenho inferior ao esperado.

"Com o aumento constante da procura mundial de energia, o mercado de energia renovável necessita crescer significativamente na próxima década. Devido aos elevados custos de O&M, a indústria das energias renováveis enfrenta vários desafios quando comparada com os recursos energéticos convencionais", refere Maik Reder, fundador e CEO da empresa.

Segundo a startup, a sua plataforma all-in-one cobre todo o processo de O&M dos ativos de energias renováveis, reunindo em si engenharia mecânica e inteligência artificial para tornar a gestão dos ativos eólicos e solares mais eficiente.

Para Sofia Santos, partner da Faber, esta cleantech traz uma "solução diferenciada para o mercado". "Acreditamos que a sua abordagem baseada em dados e machine learning é um relevante contributo para a crescente necessidade de maior eficiência operacional das renováveis e para a expansão da acessibilidade a energia limpa", acrescenta.

Com o objetivo de contribuir para a meta global de emissões zero, a luso-alemã afirma querer tornar-se na empresa internacional de manutenção preditiva número um no setor de energia renovável até 2025.