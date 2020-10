Startup portuguesa lança supercarregadores mais potentes do que os da Tesla. 600 kW de potência

Do Porto para alimentar a mobilidade elétrica mundial. A i-charging é uma startup portuguesa criada em 2019 e que lançou agora num evento internacional online, o primeiro carregador rápido a chegar ao mercado com potência entre 50 kW e 600 kW - e de 100 a 1000 V. O valor, para o mercado de veículos elétricos, é bem chamativo. A título de exemplo, os atuais sistemas de carga rápida em Portugal atingem os 50kW e chegam até aos 250 kW por carro com os Superchargers da Tesla.

A gama apresentada pela i-charging é a blueberry e tem três configurações possíveis: blueberry, blueberry PLUS e blueberry CLUSTER. "Esta solução permite carregar todos os veículos atualmente em circulação, bem como os que serão lançados pelas marcas no futuro com baterias até 1000 V", indica a empresa que está já a pensar nos veículos pesados elétricos como autocarros e camiões, que vão surgir no futuro - a Tesla tem o seu camião Semi previsto para 2021.

Pedro Moreira da Silva, CEO da i-charging, afirmou na apresentação mundial: "Esta nova gama de carregadores rápidos é disruptiva em relação à oferta atual do mercado, e cobre todos os segmentos de veículos, ligeiros e pesados. É, para nós, um motivo de grande orgulho, como fabricantes portugueses, e apenas com um ano de existência, poder apresentar já esta solução diferenciadora num mercado em constante evolução".

Pedro Moreira da Silva, o CEO da i-charging © DR

A gama blueberry assenta na tecnologia dynamicblue, da própria empresa portuguesa e que está patenteada, e vem responder a necessidades existentes no mercado, "permitindo carregamentos sequenciais e em simultâneo, bem como um número ilimitado de saídas através da alocação dinâmica de energia a cada saída", avança a empresa que tem uma fábrica no Porto e 30 funcionários.

O produto inovador inclui também um novo sistema de gestão de cabos, também patenteado, que expande e retrai com facilidade, e à medida da necessidade do utilizador, um cabo de 4,7 metros de comprimento que, assim, permite sem esforço para o utilizador chegar a posições mais afastadas do conector de veículo.

Os carregadores blueberry vêm ainda equipados com um ecrã de 32 polegadas que possibilita uma interação intuitiva, para melhroar a experiência do utilizador. O ecrã tátil permite ver informações do carregamento, mas também ter vídeos promocionais ou qualquer outro conteúdo multimédia - suportado por uma app chamada blueberry.

O sistema pretende facilita a configuração de um vasto número de parâmetros, como o limite ou o tempo da carga, o valor a gastar, a forma de pagamento, dando também acesso avasta informação sobre a sessão de carregamento a decorrer noscarregadores blueberry.

Quando fica disponível? A empresa quer avançar ainda este ano com os primeiros modelos da nova gama da i-charging já que terão a certificação para o mercado europeu e, no próximo ano, chegará a certificação para o mercado americano. Parcerias podem fazer a diferença na implementação deste serviço de carregamento made in Portugal.