Startups prontas para a telesaúde. Mas falta um gigante tecnológico para massificação global

Telesaúde ou telemedicina (que inclui consultas remotas) é uma das tendências potenciada pela pandemia.

A área da telesaúde tem já várias startups a fornecerem soluções não só para a área como um todo, mas para pequenas (grandes) missões na telemonitorização e teleassistência de doenças ou situações em particulares. É aí que também entram as empresas portuguesas que começam agora a aproveitar a nova tendência.

A nível internacional empresas como a norte-americana Teladoc Health têm já soluções implementadas em vários hospitais do mundo. Esta multinacional é parceira da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que lançou no final de novembro uma formação para dotar profissionais de saúde e utentes dos conhecimentos e ferramentas necessárias para que possam recorrer mais e melhor à telessaúde, algo que é indicado "não está a ser suficientemente utilizada nas unidades de saúde do país".

Da lista de serviços primários de telesaúde existem opiniões médicas, uma plataforma licenciável de serviços de inteligência artificial e dados analíticos para telemonitorização, além das mais famosas teleconsultas e apps para apoio médico remoto. É considerada a primeira e maior empresa de telemedicina nos EUA (foi lançada em 2002) e tem adquirido várias outras startups nos últimos anos. Está em 130 países e tem 27 milhões de membros/pacientes.

Já a britânica ​​​​​​​Babylon Health está já implementada em parte do sistema nacional de saúde do Reino Unido (com 50 mil utentes) e fornece uma app para triagem por sistemas de inteligência artificial, videoconsultas e inclusive fornecimento de medicamentos enviados por correio diretamente após a consulta, num ecossistema de saúde. Já chegou também ao Canadá, Ruanda, Arábia Saudita e EUA.

Espera-se que esta área possa disparar e tornar-se mais global com a entrada de gigantes como Amazon e Google nos seguros e também no fornecimento de serviços digitais de saúde, já que até agora ainda não há um grande gigante disruptivo na área. Essa é a esperança desde o último ano de vários analistas de mercados e da Saúde em particular.

A Apple também estará a considerar entrar na área mas só pela parte dos seguros de saúde. Trata-se de uma indústria de 6 biliões de dólares por ano e são conhecidos já vários investimentos dos gigantes tecnológicos na saúde e na sua digitalização, mas isso ainda não se materializou oficialmente em serviços.

Sword Health: fisioterapeuta digital



Em Portugal, a Sword Health tem-se destacado com o primeiro fisioterapeuta digital focada em problemas de costas (que afetam 2 mil milhões de pessoas no planeta), que junta inteligência artificial e equipas clínicas, tem ganho prémios e investimento e tem já uma estrutura relevante nos Estados Unidos.

A sua plataforma digital de terapia é um símbolo também da telesaúde e na recuperação das pessoas e das suas maleitas nas suas próprias casas e sem recurso a cirurgias ou opióides. Com cinco anos, está na Europa, Austrália e EUA, sendo o seu principal centro tecnológico no Porto.

Chamar o médico por app

A portuguesa Knok é uma app que permite ligar médicos e pacientes em tempo real para evitar filas. Está em Lisboa e no Porto, disponibiliza uma lista de médicos disponíveis naquele momento ao estilo Uber na mobilidade e permite a escolha informada com base no currículo e na opinião de outros utilizadores sobre cada médico.

Cada consulta custa entre 60 e 100 euros em Lisboa e entre 60 e 80 euros, no Porto. O pagamento é feito através da própria aplicação e há reembolso depois se houver um seguro. O projeto nasceu no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC) e gere cerca de 70 médicos inscritos na aplicação, nas duas áreas metropolitanas.

Já a startup B2Quant é de origem portuguesa e tem um software com aplicação na área das doenças do sistema nervoso central, que mede com precisão os biomarcadores de imagens do cérebro, permitindo avaliar a extensão da lesão e atrofia e minimizando a perda de funções cognitivas e motoras.

Há ainda startups portuguesas a criar projetos na área, como a C-mo Medical Solutions, que recebeu 40 mil euros do instituto europeu EIT para desenvolver as suas soluções de monitorização de tosse que inclui um pequeno aparelho wearable para fazer esse controlo e registar os dados de forma centralizada e remota na cloud.