Storonsky quer expandir Revolut na India e Brasil mas evita China

Nik Storonsky, cofundador e CEO da Revolut. © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O cofundador e presidente executivo da Revolut, Nik Storonsky, revelou esta quarta-feira querer expandir a operação da fintech em países como Índia e Brasil, mas para já prefere evitar o mercado chinês. A empresa que se posiciona como uma alternativa bancária digital soma hoje cerca de 25 milhões de clientes em todo o mundo, dos quais um milhão em Portugal.

"Não somos uma empresa estagnada. Estamos sempre a trabalhar para desenvolver-nos. O que queremos são novos países, novos produtos, e aprofundar a nossa presença em cada país", afirmou Storonsky na tarde desta quarta-feira no palco principal da Web Summit, no painel "Revolut's got a plan" (A Revolut tem um plano). E foi precisamente esta a ideia que o russo, agora também com cidadania britânica, transmitiu na entrevista conjunta cedida ao Dinheiro Vivo, Expresso, Jornal Económico e Sapo Tek, à margem do evento.

Na estratégia de crescimento estão países como India e Brasil. A atividade da fintech nestes dois países deverá tornar-se mais visível em 2023 graças ao Revolut Bank. Também o México está nos planos. No entando, o CEO da Revolut não quer apostar, para já, na China. Essa hipótese "está longe", uma vez que considera o mercado chinês "muito complexo".

Através do Revolut Bank, a empresa já tem licenças bancárias em 29 países (incluindo Portugal) e aguarda, atualmente, autorização do Reino Unido. Este último país poderá abrir portas à entrada do Revolut Bank nos Estados Unidos e Austrália.

Apesar da aposta no Revolut Bank, lançado na Lituânia em maio de 2020, Nik Storonsky rejeita a ideia da empresa vir a apostar em dependências bancárias físicas. "Os clientes não querem", defendeu durante a entrevista.

O que o responsável quer mesmo é tornar a Revolut ainda mais global e incontornável no mundo financeiro. "Queremos construir uma empresa que se torne tão importante como o JP Morgan", argumenta aos jornalistas.

Os objetivos para o futuro poderão ter de esperar ou ter uma evolução mais paulatina. Os efeitos da guerra na Ucrânia não são de ignorar.

"Quando a economia encolhe torna-se perigosa para organizações que gerem muitos créditos, porque as pessoas podem falhar nos pagamentos", disse o CEO da Revolut, mostrando-se atento ao facto de que em tempos de crise "os bancos reveem bastante em baixa as avaliações, pois uma parte considerável do portefólio pode entrar em incumprimento de pagamento de dívidas".

Não obstante, Storonsky defendeu que momentos como o atual - "de baixa económica" - acabam por deixar "criar um portefólio. "Pode ser uma boa oportunidade, por permitir fazer dinheiro quando chegarem tempos melhores", argumentou.

Quanto a criar portefólio, o empresário revela estar a trabalhar para colocar a Revolut no segmento dos empréstimos à habitação. Não avançou detalhes, mas disse que o processo será "moroso". Este é um segmento em que a Revolut não atua, mas poderá ser uma aposta através do Revolut Bank.

Diversificar parece ser a palavra de ordem da fintech, que passou a permitir a troca de mensagens escritas através da aplicação móvel, além de enviar e receber dinheiro. Estará a Revolut interessada numa lógica de rede social?

Para diversificar, contudo, há que ter regras claras, de acordo com Storonsky. Pesando bem as palavras quando questionado sobre o atual efeito da regulação do setor bancário e financeiro na União Europeia, o gestor sublinhou: "Uma regulação o mais direta possível e acessível para interpretação" impediria "interpretações erradas". Caso contrário, "se não for preto no branco", até poderá "encerrar negócios". "A chave é ter regulação simples", comentou.

"As regras deveriam ser uniformes e não o são atualmente", afirmou, queixando-se que há países em que as regras aplicadas só valem "localmente". Pediu, assim, "harmonia" na UE.

Um tema que sobressaiu, ainda, na conversa com Nik Storonsky foi a sua recente naturalização para cidadania britânica. O CEO da Revolut está radicado há 16 anos em Londres, mas, "obviamente, por causa da guerra", acabou por pedir em março a nacionalidade britânica.

Revelando que o pai - Nikolay M. Storonsky, administrador da Gazprom Promgaz - é ucraniano (emigrou para a Rússia aos 16 anos no tempo da União Soviética), Storonsky afirmou que a guerra entre Rússia e Ucrânica é um "desastre". E acrescentou que "nunca" viveu ou fez "negócios na Rússia", rejeitando por isso a ideia de que possa estar nos radares das autoridades britânicas e da União Europeia, tendo em conta as sanções aplicadas a oligarcas russos.