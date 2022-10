Surpresa: Netflix volta a crescer com 2,4 milhões de novos assinantes

Filmes serão escolhidos por um comité que conta apenas com mulheres. © Olivier DOULIERY / AFP

Depois de dois trimestres horribilis, a Netflix surpreendeu o mercado com números melhores que o esperado para o terceiro trimestre do ano. A gigante do streaming conquistou 2,4 milhões de novos subscritores neste período, o que não só reverteu a tendência de quebra como superou as previsões. As receitas subiram 5,9% para 7,9 mil milhões de dólares e o número de assinantes escalou 4,5% para 223.09 milhões, um crescimento que se deveu sobretudo a uma boa performance na região Ásia-Pacífico.

Wall Street gostou da apresentação de resultados e as ações da Netflix dispararam mais de 14% nas trocas fora de horas, num ano que tem sido devastador para os títulos da empresa.

"Depois de uma primeira metade do ano desafiante, acreditamos estar no caminho de reaceleração do crescimento", disse a Netflix aos investidores. "A chave é agradar aos assinantes. É por isso que sempre estivemos focados em vencer a competição diária pelo visionamento", continuou. "Quando as nossas séries e filmes entusiasmam os nossos membros, eles dizem aos amigos e mais pessoas veem, juntam-se a nós e ficam connosco."

A Netflix salientou o sucesso da série de Ryan Murphy "Monstro: A história de Jeffrey Dahmer", que é neste momento a mais vista do serviço, "Stranger Things 4", "Woo, uma advogada extraordinária", "The Gray Man" e "Corações Marcados."

A empresa também endereçou o elefante da concorrência de frente, não se coibindo de apontar diretamente para eles.

"Os nossos concorrentes estão a investir fortemente para aumentar o número de subscritores e envolvimento, mas construir um negócio de streaming grande e bem-sucedido é difícil", disse a empresa. "Nós estimamos que eles estão todos a perder dinheiro, com perdas operacionais combinadas bem acima dos 10 mil milhões de dólares, contra os lucros operacionais de 5 a 6 mil milhões de dólares da Netflix."

Foi neste contexto que a gigante frisou a diferença de envolvimento dos seus subscritores em comparação com os concorrentes. Os seus números indicam que a Netflix representa 7,6% de todo o tempo passado a ver televisão nos Estados Unidos, o que será 2,6 vezes mais que Amazon Prime Video e 1,4 vezes mais que Disney+ + Hulu + Hulu Live.

Esta apresentação de resultados coincide com o momento em que a Netflix está a introduzir, pela primeira vez na sua história, uma modalidade mais barata com anúncios. Nos Estados Unidos, a opção custará 6,99 dólares (menos três que a subscrição standard) e em troca terá quatro minutos de anúncios por hora.

É uma reversão total do modelo que a Netflix impulsionou desde que se virou para o streaming e uma resposta às condições adversas do mercado. Além da saturação do cenário competitivo, com múltiplas opções para todos os gostos, os consumidores estão a retrair-se devido à inflação galopante e à deterioração do horizonte económico.

Com uma nova fonte de receitas na publicidade, a empresa disse que vai passar a focar-se nas receitas e não no número de assinantes. É algo que espelha a transformação deste negócio e o pessimismo relativo que o mercado assumiu em relação às perspetivas de crescimento do streaming.