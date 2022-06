Swappie e Scalapay firmam parceria para venda de iPhones recondicionados a prestações

Luísa Vasconcelos e Sousa, country manager da Swappie em Portugal.

A Swappie, marketplace europeu de compra e venda de iPhones recondicionados, e a Scalapay, startup italiana de soluções de pagamento BNPL ("compre agora, pague depois"), firmaram uma parceria para facilitar aos portugueses o acesso aos smartphones ​​​​​​​da Apple vendidos na Swappie, através de pagamentos em três prestações, sem juros.

"Todos os que quiserem comprar um iPhone Swappie terão acesso a uma solução de crédito simples e cómoda, uma vez que todo o processo é feito online e não existe uma análise de crédito prévia, ou seja, não há intermediários", explicam as empresas na nota enviada à comunicação social, acrescentando que, para utilizar este método, no ato de pagamento é apenas necessário clicar no ícone relativo à opção Scalapay e inserir os dados pessoais.

"Esta aliança com a Scalapay vem reforçar um dos nossos objetivos que é, exatamente, democratizar o acesso a tecnologia de qualidade. No fundo, este método de pagamento a prestações sem juros vem apresentar-se como uma alternativa para os consumidores que pretendem adquirir um smartphone de qualidade, mas que não têm condições financeiras para o fazer, ou que preferem pagá-lo de forma faseada", refere Luísa Vasconcelos e Sousa, country manager da Swappie em Portugal, citada em comunicado.

"O facto de darmos a possibilidade a todos os portugueses de adquirirem um aparelho eletrónico de qualidade e sustentável de forma mais acessível, leva-nos a acreditar que estamos a caminhar, não só para a democratização da tecnologia, como para uma sociedade cada vez mais conectada", prossegue a responsável. Já Giorgio Moretti, diretor de vendas do sul da Europa da Scalapay, afirma que esta aliança "vem potenciar a oportunidade de cada vez mais portugueses adquirirem um smartphone recondicionado de máxima qualidade, sem que tenham de pagá-lo de uma só vez".

Segundo as empresas, o arranque desta parceria surgiu em contexto de pandemia, após ter-se verificado uma expansão, não só do comércio online, como da implementação e adoção destas soluções de pagamento BNPL.