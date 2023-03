Targa Telematics compra Viasat Group e reforça negócio para 130 milhões

Nicola De Mattia © D.R.

A Targa Telematics tem um acordo vinculativo para comprar 100% do capital da Viasat Group. As duas empresas têm operações em Portugal e a concretização do negócio vai criar um grupo mundial na área da Internet das Coisas (IoT) e mobilidade conectada.

"O novo grupo formado pela Targa Telematics e Viasat Group terá mais de 700 trabalhadores. O objetivo é criar um grande player com 130 milhões de euros este ano, com a ambição de se tornar em poucos anos no primeiro player do setor na Europa", revela Nicola De Mattia, CEO da Targa Telematics, ao Dinheiro Vivo.

A Targa Telematics desenvolve há duas décadas tecnologia telemática, mobilidade conectada e plataformas IoT para operadores de mobilidade. A Viasat Group aposta em serviços e tecnologia telemática por satélite e IoT aplicada, essencialmente, ao setor automóvel.

Na sequência deste negócio, o grupo estará presente, além de Portugal, em Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Polónia, Roménia e Chile. "Oito importantes países europeus", realça Nicola De Mattia.

Não obstante, segundo o gestor, a Targa Telematics e a Viasat Group "permanecerão separadas", mas vão trabalhar enquanto grupo. "A sinergia que resultará do know-how de ambas e do recurso às mais recentes tecnologias, permitir-nos-ão consolidar, uma vez mais, o nosso papel de protagonistas no desenvolvimento da mobilidade do futuro", explica de Mattia.

O processo de aquisição deverá estar concluído até ao final de junho, faltando as autorizações "golden power" (regime de fiscalização de negócios considerados estratégicos), em Itália e em Espanha, e da Autoridade da Concorrência.

O interesse da Targa Telematics na Viasat Group passa pela agregação de uma oferta "ampla de tecnologias inovadoras para projetos globais, reforçando assim a sua presença em cada mercado".

"Neste contexto de projetos internacionais, a Targa Telematics poderá alavancar um apoio local sólido de modo a prestar um melhor e mais abrangente serviço aos atuais e potenciais clientes, que incluem, na sua maioria, grupos multinacionais ativos no campo da mobilidade, bem como noutros setores de mercado", sublinha o CEO da Targa Telematics, notando que "a aquisição da Viasat Group assume um importante papel na expansão e no crescimento da Targa Telematics".

Portugal contribui para expansão internacional

É neste quadro que o mercado português também dará um contributo. A Targa Telematics abriu escritórios em Portugal em 2020, "com o objetivo de exportar a sua proposta de valor também no mercado português, que se caracteriza por ter uma elevada exigência de soluções tecnológicas".

Ainda que não revele ao Dinheiro Vivo quanto vale o mercado português no universo da Targa Telematics, Nicola De Mattia assegura que a empresa investe "diariamente" no desenvolvimento do negócio. Em Portugal, a Targa Telematics "tem já vasta experiência no setor de aluguer, com um foco muito concreto no aluguer de curta duração", servindo todo o tipo de empresas.

A empresa tem como target "empresas de aluguer de curta e longa duração, financeiras e grandes frotas, disponibilizando serviços e soluções que incluem desde a telemática de seguros até a gestão de ativos e frotas, desde o diagnóstico remoto e telemetria de veículos, veículos profissionais e de construção, até a gestão de veículos aeroportuários".

Agora, a atividade em Portugal é reforçada pelo know-how e talento das equipas que integram o grupo "e pela aposta contínua na inovação e em soluções tecnológicas que visam responder às exigências crescentes de um mundo cada vez mais conectado".

"Na sequência da recente aquisição da Viasat Group, que em Portugal inclui também a equipa da TRACKiT Consulting, adquirida em 60% em setembro de 2018 pela Viasat Group, passamos agora a poder disponibilizar também localmente toda a experiência e atenção aos requisitos do cliente que a Viasat tem em logística, transporte, tacógrafo e ecodrive", adianta.

"Ambicionamos que a Targa Telematics seja um suporte local dedicado, com elevado nível de serviço ao cliente, tornando-se líder na mobilidade inteligente na Europa, bem como noutros continentes", conclui.

Nicola De Mattia afirma, ainda, que a empresa está muito atenta ao desenvolvimento da mobilidade conectada. "Tendo em conta o nosso core business, acreditamos ter criado soluções de vanguarda que ultrapassam fronteiras.

O objetivo, que já consistia em exportar a nossa proposta de valor para os mercados onde existe uma procura elevada por soluções tecnológicas - nas quais a nossa equipa possui um know-how único e diferenciador a nível mundial - torna-se ainda mais fortalecido com esta aquisição e com a atuação enquanto grupo único", diz.

O gestor acredita que o crescimento internacional, desta forma, "será fortalecido", posicionando a Targa Telematics e, agora, o Viasat Group "como um ponto de contacto para a mobilidade inteligente na Europa e noutros continentes".