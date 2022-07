Tecnologia da Neuraspace que previne colisões entre satélites já chegou ao mercado

© Unsplash

A startup portuguesa Neuraspace, criada pelo empresário Nuno Sebastião, CEO da unicórnio Feedzai, anunciou esta quarta-feira o lançamento no mercado da sua solução que alia inteligência artificial e machine learning para monitorizar detritos espaciais e prevenir colisões entre satélites, estando neste momento a ser testado por alguns dos maiores operadores de satélites.

"Este é um passo muito importante pois estamos a validar no mercado uma tecnologia que foi desenvolvida para ajudar a desbloquear o valor extraordinário da economia do Espaço, que passará a ser mais eficiente e sustentável. Acreditamos que a solução da Neuraspace será um benchmark [uma referência, em tradução livre] em tecnologia de inteligência artificial e machine learning no mercado aeroespacial em todo o mundo", refere Chiara Manfletti, chief operations officer da empresa, citada em comunicado.

Segundo a startup, com o número de objetos espaciais - tanto satélites ativos como detritos - a subir, o esforço dos operadores também aumenta, tornando as operações dispendiosas e com um risco crescente de erro humano. O produto automatizado criado pela Neuraspace vem permitir aos operadores de satélites detetar até 50% mais colisões de alto risco e reduzir a intervenção humana até 75%. Numa altura em que se espera que a economia espacial cresca de mais de 300 mil milhões para um bilião de dólares, esta solução propõe-se assim a resolver o problema do "lixo" além-atmosfera, assumindo relevância no mercado.

Para além de ter levantado, recentemente, 2,5 milhões de euros junto dos investidores em Portugal, a empresa conta com o desenvolvimento de projetos com a Agência Espacial Europeia (ESA) e a GMV, o sexto maior grupo industrial no setor espacial europeu.