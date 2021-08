Tecnologia para totós: os básicos que precisa de saber

Esclareça aqui as suas dúvidas relacionadas com tecnologia,.

A literacia informática ou digital ainda não é um campo que os portugueses dominam, especialmente em matérias de cibersegurança. Em 2020, Portugal surgia a meio da tabela, no 25º lugar entre 50 outros países analisados, no "Índice Literacia e Educação em Cibersegurança". De forma a incutir na população alguns cuidados a ter ao navegar na internet, a escola de tecnologia Ironhack esclarece as questões mais comuns.

Para Munique Martins, responsável pelo campus de Lisboa da escola de tecnologia Ironhack, "há ainda muito desconhecimento da população no que toca a conceitos básicos de tecnologia e, tendo em conta que é algo que faz parte das nossas vidas, torna-se fundamental responder a estas dúvidas. Como tal, enquanto escola que pretende democratizar a literacia tecnológica, queremos que todos possam usar um computador ou navegar na internet em segurança".

Estas são as 10 perguntas mais frequentes:

1. Posso usar Wi-Fi públicos? Poder, pode, mas não deve fazê-lo, já que são redes inseguras, em que os hackers entram facilmente. Para além de estes conseguirem ver o que está a fazer online, podem igualmente roubar-lhe informações pessoais. Se continuar a fazê-lo, pelo menos certifique-se que o seu Bluetooth está desligado.

2. É mesmo preciso ejetar as USB antes de as tirar do computador? Sim, não é um mito. Tal como os computadores, as USB são "alimentadas" por energia elétrica para receber ou enviar dados. Se retirá-las sem ejetar, arrisca-se a perder as transferências ou até queimar a unidade ou a entrada USB. Apesar de hoje em dia, estas tecnologias já estarem mais preparadas para remoções rápidas, não custa nada jogar pelo seguro.

3. Como sei se um email é spam? Os emails fraudulentos ou pishing são desenhados de forma a serem credíveis, mas geralmente têm um link que lhe direciona para páginas com vírus. Se alguma vez receber uma newsletter estranha ou um email de uma encomenda que nunca chegou a fazer, não carregue no link. Desconfie sempre.

4. Posso deixar o telemóvel a carregar a noite toda? Se quiser conservar a bateria dos seus dispositivos, sejam eles computadores ou smartphones, é aconselhado não deixá-las chegar até aos zeros e desconectá-los assim que estiverem totalmente carregados, para evitar sobreaquecimento. Como as baterias são feitas com iões de lítio, é sempre preferível ir carregando aos poucos e evitar a exposição direta ao sol.

5. O que são vírus e malwares? Tal como a COVID-19, os vírus digitais entram através do exterior, como por transferências, e infetam os dispositivos. Em vez da máscara, neste caso é importante instalar um bom programa de antivírus que proteja os seus equipamentos.

6. Vou ser preso se descarregar um filme num site pirata? Apesar de fazer downloads sem permissão de conteúdos com direitos autorais protegidos ser crime, provavelmente o pior que lhe pode acontecer é receber uma multa ou ficar com a net mais lenta.

7. Afinal de contas, o que são cookies e porque é que todos os sites me pedem isso? Não são bolachas, mas pequenas etiquetas de softwate armazenadas através dos navegadores ou browsers que guardam informações sobre as preferências de cada utilizador. Não retêm dados pessoais e ajudam os sites a oferecer uma navegação mais personalizada para cada pessoa de acordo com os seus interesses. Pode sempre recusar ou apaga-las.

8. O Incognito ou a janela privada funciona? Sim, mas não lhe oferece uma privacidade a 100%. Como por exemplo, as suas operadoras conseguem ainda ver o que anda a pesquisar. Porém, é sempre bom usar essa definição quando quer pesquisar algo "delicado" ou até reservar viagens ou estadias em hotéis, porque evita que os preços aumentem.

9. O que é a cloud? É como uma "nuvem" ou rede global, que embora não exista fisicamente, interliga um conjunto de servidores e funciona como um ecossistema online. Basicamente, serve para guardar dados ou fornecer conteúdos na internet.

10. Error 404: o que significa? É o erro mais comum online e significa que o website que procura provavelmente já não existe e mudou de localização.

