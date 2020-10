Tecnológica Claranet abre 25 vagas para equipa de profissionais de cloud

© Foto: Unsplash

A Claranet Portugal, companhia focada em tecnologias e soluções de Cloud, Security e Workplace, quer ampliar a sua equipa internacional que trabalha em cloud híbrida. Presente em Portugal há vários anos, a tecnológica acaba de anunciar a abertura de 25 vagas para a contratação de profissionais de Cloud Híbrida em Portugal, que deverão integrar uma equipa internacional de especialistas.

"As novas vagas destinam-se a candidatos de qualquer nacionalidade que residam em Portugal, prevendo o trabalho em modo remoto, a partir dos escritórios da Claranet em Lisboa e do Porto, ou em modo de teletrabalho integral", pode ler-se no comunicado.

As vagas agora abertas estão distribuídas por três perfis de profissionais para um projeto em plataformas Microsoft Azure - Cloud Specialist, Cloud Architect e Cloud Consultant. A expectativa é a ligação à empresa arranque no início do próximo ano.

Lisboa, 29 de outubro de 2020 - A Claranet Portugal, empresa especialista em tecnologias e soluções de Cloud, Security e Workplace, acaba de anunciar a abertura de 25 vagas para a contratação de profissionais de Cloud Híbrida em Portugal, que deverão integrar uma equipa internacional de especialistas.

"A Claranet há muito que aposta no trabalho descentralizado e o facto de uma importante oferta de recrutamento internacional para o grupo Claranet estar a ser feita em Portugal confirma a nossa capacidade em atrair e reter talentos na área das Tecnologias de Informação" diz em comunicado António Miguel Ferreira, diretor-geral para a Península Ibérica e América Latina da Claranet.

"Estas ofertas representam uma enorme oportunidade para quem procura um trabalho TI de âmbito internacional, numa área com um potencial tremendo de crescimento como a ​​​​​​​Cloud e numa empresa com uma cultura reconhecida de inovação", acrescentou.