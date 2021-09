Tecnológica Claranet lança novo serviço de avaliação de competências digitais

Passar de funcionária a líder de uma empresa é o que estas bolsas oferecem a mais de 100 mulheres. © WOCinTech / Creative Commons

A tecnológica Claranet Portugal, que opera nomeadamente no âmbito de soluções de Cloud, Security e Workplace, lançou um novo serviço de avaliação de competências digitais, que ajuda as organizações a identificar a maturidade digital dos seus profissionais e as competências tecnológicas das equipas, dos colaboradores e dos candidatos. Assim, conseguem adequar os profissionais às suas necessidades e objetivos de negócio, de acordo com o comunicado enviado às redações.

Esta nova solução chama-se Tech Skills Hub e, segundo a empresa, "vem revolucionar o processo de avaliação dos conhecimentos técnicos e digitais dos profissionais, ao permitir acompanhar todo o ciclo de vida de um colaborador - desde o momento em que é candidato, até à sua promoção e saída da organização". Assim sendo, as empresas podem colocar os seus recursos humanos nas funções mais adequadas.

"O novo serviço integra duas soluções de avaliação, diferentes, mas complementares, associadas ao know-how técnico e à maturidade digital das organizações e dos profissionais", diz a companhia. A solução que avalia a maturidade digital (Digital Maturity Assessment), explica a Claranet, quer avaliar a literacia digital de uma organização, equipa ou indivíduo. Para isso, faz um mapeamento digital de 12 competências necessárias à utilização eficiente dos recursos digitais normalmente usados numa organização.

A segunda valência deste serviço permite a avaliação das competências tecnológicas (Tech Skills Assessment). E, segundo a tecnológica, vai permitir às empresas "adequar de forma mais rápida e eficiente os recursos humanos aos seus projetos e roadmaps tecnológicos. Inclui um conjunto de testes online para avaliação das competências técnicas de colaboradores, ou dos candidatos a colaboradores, criados e realizados numa perspetiva científica e objetiva, complementar às informações mais subjetivas obtidas em cenário de entrevista".

Filipe Costa, Talent & Training Director da Claranet Portugal, em comunicado, lembra que as empresas têm cada vez mais dificuldades em "encontrarem colaboradores com skills tecnológicas adequadas. Uma análise cuidada das competências profissionais, bem como um desenho e implementação adequados de programas de training, são as soluções que devem considerar para a contratação e adequação dos recursos aos seus projetos e roadmaps tecnológicos".

"Ao permitir a avaliação deste tipo de competências de uma forma holística, o serviço Tech Skills Hub assume uma importância fundamental para o sucesso do negócio", remata.