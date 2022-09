Tecnológica entra em Portugal à procura de mais de 60 profissionais

Intellias terá escritórios no Porto e Lisboa © Direitos Reservados

A Intellias, fornecedor global de serviços de Tecnologias da Informação (IT), anunciou esta quarta-feira a sua entrada em solo português até ao outono, com escritórios em Lisboa e Porto. Até ao final de 2022, a empresa planeia contratar cerca de 60 engenheiros IT, que se juntarão aos mais de 2700 trabalhadores globais.

"Portugal tornou-se rapidamente num dos hubs tecnológicos com maior crescimento na Europa. Além dos especialistas locais, o país também recebe especialistas em IT de todo o mundo, que o escolhem como lugar para viver e trabalhar. Ao entrar neste mercado, esperamos fazer parte da comunidade IT local e estimular o seu desenvolvimento", refere Vitaly Sedler, CEO e cofundador da Intellias, citado em comunicado.

Os colaboradores terão a oportunidade de escolher entre trabalhar remotamente ou no escritório, e ainda "aprender novas competências, tornarem-se mentores, participar em comunidades de engenharia e desfrutar de um ambiente de trabalho amigável", destaca a tecnológica, cujo foco no mercado nacional serão os automotivos.

"Os engenheiros da Intellias desenvolvem soluções seguras, adaptáveis e baseadas em IA para carros conectados, tornando reais os veículos definidos por software. Além disso, a Intellias continua a expandir a sua expertise noutras esferas estratégicas, incluindo FinTech, telecomunicações, retalho, agricultura e saúde. As equipas da empresa trabalham com tecnologias inovadoras, como IoT, inteligência artificial, ciência de dados, Cloud, DevOps e big data", explica.

Com um crescimento de 70% em 2021, a Intellias quer continuar a apostar na sua estratégia de expansão global. Este ano, para além da abertura dos novos centros de desenvolvimento em Portugal, a empresa abriu três novos escritórios na Polónia e centros de desenvolvimento na Bulgária, Espanha e Croácia. A empresa também planeia abrir novos escritórios na Colômbia, Índia e noutros países da Europa, América Latina e Ásia.