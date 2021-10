Tecnológica norte-americana PagerDuty investe em Lisboa "por causa do talento local"

Jennifer Tejada.

"Escolhemos Lisboa por causa do talento no mercado local. As universidades são fantásticas", afirmou a responsável da PagerDuty, que está sediada na Califórnia e fornece soluções para a gestão de operações digitais.

"Passámos muito tempo a olhar para diferentes cidades e partes do mundo, a falar com outros líderes e organizações, como a Cloudfare, e só ouvimos coisas boas sobre a oportunidade de crescimento e o apoio que tiveram da cidade, do país e da cultura de Lisboa", detalhou a executiva.

Até ao final de 2022, a empresa pretende contratar 100 profissionais na área da engenharia de 'software', programação, gestão financeira e operações.

"Estamos muito entusiasmados com Lisboa, pensamos que vai ser uma localização que nos ajudará a trazer um grupo de indivíduos diverso e talentoso para apoiar o crescimento da PagerDuty e dos seus clientes", disse Tejada.

A abertura do escritório em Lisboa será a porta de entrada para operações locais na Europa, onde a PagerDuty já tem clientes e registou um crescimento acelerado nos últimos tempos.

"A Europa é uma das regiões que está a crescer mais rapidamente, por isso é muito importante para nós. Temos um negócio em que as receitas cresceram 41% no último trimestre e queremos ter pessoas na região para apoiar o crescimento da nossa base de clientes", explicou a responsável.

A tecnológica levou em conta as experiências de nomes grandes da indústria, como Farfetch, Unbabel, MediaTree e Miniclip, que são seus clientes e também investiram em Lisboa.

"Sentimos que, além do talento e da cultura, ter uma comunidade aberta e solidária é muito importante para nós", frisou a CEO.

Caracterizando a PagerDuty como uma empresa "que tem o propósito de criar um ambiente mais equitativo e eficiente", com um rácio de género mais equilibrado do que a média da indústria, Jennifer Tejada disse que o ambiente diverso e multicultural de Lisboa foi importante na decisão.

"Prestamos muita atenção ao encaixe cultural quando procuramos uma nova localização, porque somos uma organização muito diversa, inclusiva, equitativa, que quer criar um sentimento de pertença nas comunidades em que participamos", afirmou.

"Sentimos que a cidade de Lisboa, e Portugal de uma forma mais abrangente, era o melhor local para nos apoiar na operação de crescimento", acrescentou.

Jennifer Tejada vai estar em Lisboa para a Web Summit 2021, que decorre entre 01 e 04 de novembro, e falará num painel sobre como a automação terá impacto na produtividade e no trabalho do futuro.

A pandemia de covid-19 acelerou a expansão da tecnológica, porque mais empresas tiveram de adotar soluções digitais durante este período. No trimestre findo em 31 de julho, a PagerDuty reportou um aumento de 33% nas receitas para 67,5 milhões de dólares, com uma base global de 18 mil clientes.

"Vimos a transformação digital a acelerar de forma massiva", afirmou Jennifer Tejada. "Muitos dos nossos clientes implementaram iniciativas que antecipavam que iam levar cinco ou dez anos em apenas um ano", disse.

A PagerDuty é considerada pioneira na modernização das operações digitais, com uma plataforma que permite gerir aplicações, serviços web e a infraestrutura de 'software' de que as empresas dependem.

"Os clientes transitaram do omnicanal ou híbrido para empresas que dão prioridade ao digital. Isso foi um vento de cauda para a PagerDuty", referiu a CEO.

"Fomos desenhados para apoiar equipas técnicas a gerirem de forma rápida trabalho não estruturado e imprevisível, o que pode fazer uma diferença significativa na reputação da marca e na satisfação dos empregados".

O escritório de Lisboa vai juntar-se aos de São Francisco, Atlanta, Londres, Sidney e Toronto.