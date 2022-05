Tecnológica Parkside entra em Portugal e quer contratar 50 profissionais de IT

Paulo Moura assume liderança da Parkside Portugal © Parkside Interactive

A austríaca Parkside Interactive, tecnológica que desenvolve software personalizado e design no âmbito da experiência do utilizador (design UX), anunciou esta terça-feira a sua entrada no mercado português, através da abertura de um centro de desenvolvimento na cidade do Porto. A empresa passa agora a poder trabalhar em território luso "para todas as suas áreas de atuação, bem como captar talento em IT", explica a mesma, numa nota enviada ao Dinheiro Vivo.

A entrada no mercado nacional insere-se na estratégia de expansão europeia, criando condições para apoiar melhor a sua carteira de clientes globais, da qual fazem parte conhecidos como o LinkedIn e a PicMonkey. Para prestar este apoio, a tecnológica quer integrar 50 novos colaboradores especializados em IT (Tecnologias da Informação), nomeadamente engenheiros.

O crescente reconhecimento enquanto centro tecnológico global de excelência, a estabilidade e a segurança foram, segundo a empresa, fatores decisivos para a escolha do Porto como local de expansão. Paulo Moura, que conta com um vasto currículo em cargos de gestão de empresas multinacionais e um elevado grau de conhecimento do ecossistema portuense, é quem vai assumir a liderança do novo centro.

"Desde a nossa fundação que nos identificamos como um local onde os profissionais se podem desenvolver através de uma cultura colaborativa e baseada em estratégias que tenham em mente as suas necessidades, flexibilidade, bem como o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, nomeadamente através do suporte à maternidade", começa por dizer, citado em comunicado, o diretor da Parkside Portugal, frisando que são estes os valores que a empresa quer levar à comunidade do Porto.

Com vista a uma melhor integração, a empresa austríaca tornou-se associada da Porto Tech Hub, entidade que promove e desenvolve o Porto como centro tecnológico global, e que reúne já mais de 30 empresas nacionais e internacionais localizadas na região.