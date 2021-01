Tecnológica portuguesa Blip vai contratar mais 70 pessoas

Escritório Blip, no Porto. © DR

A tecnológica portuguesa Blip, que desenvolve software para o conglomerado de marcas de apostas online Flutter Entertainment, arranca o ano com 70 vagas em aberto.

A empresa tem disponíveis vagas para as áreas de desenvolvimento, qualidade, produto e gestão de projeto e ainda para management e design.

A Blip, que nasceu no Porto, afirma que superou as expectativas de contratação no ano passado. No fim de 2020, o número de colaboradores passou a ser de 375 pessoas.

"A Blip está consciente das metas definidas e do plano de ação necessário para as atingir. Mas acreditamos que, acima de tudo, devemos valorizar o bem-estar das pessoas. Proporcionar experiências significativas e impactantes em todo o ciclo de vida de um candidato/colaborador é a missão da equipa de Recursos Humanos da Blip", afirma Gisela Oliveira, talent acquisition manager da Blip.

As vagas estão disponíveis no site da empresa, com candidaturas em aberto para posições como Product Owner, Associate Backend Developer, Backend Developer, Business Analyst, entre outras.