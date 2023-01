Tecnológica portuguesa Closer está a recrutar. Vai abrir 150 vagas até junho

O cofundador e partner da Closer, Fernando Matos © Direitos Reservados

A tecnológica portuguesa Closer encontra-se neste momento a recrutar e tem planos para contratar 150 engenheiros, informáticos, físicos e matemáticos, durante os próximos seis meses. As vagas destinam-se sobretudo às áreas de Data Science, Data Engineering, Business Intelligence, Big Data e DataOps.

A decisão de aumentar a equipa, composta atualmente por 400 colaboradores, distribuídos pelos escritórios de Portugal, Brasil e Reino Unido, deve-se ao "crescente número de projetos em setores como a banca, segurador, telecomunicações, indústria e utilities", e ao incremento dos clientes nacionais e internacionais, com destaque para Inglaterra, Suíça e Brasil.

O ritmo de crescimento anual levado a cabo pela tecnológica lusa aponta para os dois dígitos, tanto ao nível da faturação, como dos recursos humanos, sendo este fruto da "estratégia de expansão internacional", explica a empresa em comunicado.

Fernando Matos, cofundador e partner da Closer, destaca ainda uma "procura cada vez maior" e um "mercado mais aberto", até e em relação ao tema do trabalho remoto, o que permite à empresa "conquistar novos clientes e projetos".

Do lado do talento, "a proximidade aos consultores, a formação contínua e o plano de carreira à medida", são fatores que diferenciam a Closer da concorrência, segundo o mesmo responsável.

"A cultura que existe na empresa é realmente extraordinária. Temos uma taxa de atrito bastante inferior à média do mercado e muito do recrutamento vem por recomendação dos atuais colaboradores", dá conta o cofundador, revelando que, em 2022, a tecnológica garantiu um lugar no top 25 das melhores empresas para trabalhar".