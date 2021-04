Tecnológica portuguesa ITSector acompanha crescimento da faturação com 30 novos contratações

Renato Oliveira, da ITSector. © DR

A ITSector, uma empresa portuguesa de transformação digital para instituições financeiras, divulgou esta terça-feira que, em 2020, cresceu cerca de 20% em volume de negócios, comparativamente com o ano anterior.

Já em relação ao primeiro trimestre de 2021, o crescimento continua a verificar-se ao nível dos dois dígitos percentuais, sendo que a consolidação é agora um grande objetivo. Quanto ao futuro do setor financeiro, Renato Oliveira, CEO da ITSector afirma em nota de imprensa que este se encontra "em profunda mudança já há alguns anos. A pandemia veio trazer um maior sentido de urgência nas transformações dos processos e do relacionamento com os clientes. Vemos isso em Portugal e nos mercados onde operamos".

Para além do crescimento de faturação, a ITSector anuncia também que está a expandir a equipa, e encontra-se atualmente em processo de recrutamento com a abertura de 30 vagas para as áreas de .NET, Java, iOS, Android, SharePoint, Project Manager, React/Front-end, entre outras.

Este é um processo que já se encontra em curso desde o princípio do ano, e só no primeiro trimestre "já foram recrutados cerca de 80 novos colaboradores". Até ao final de 2021, a empresa de desenvolvimento de software pretende continuar a contratar para diversas funções.

"Em 2020, lançámos um produto destinado a suportar a gestão de riscos de TI que está a ter uma boa aceitação por parte dos clientes do setor financeiro e das grandes empresas. É um tema em que urge ter mais efetividade e implicar riscos mais reduzidos, com vista a minimizar perdas que se devem evitar pelas suas implicações financeiras e reputacionais", acrescenta Renato Oliveira.

Em linha com a divulgação dos mais recentes números de crescimento, a ITSector acaba de apresentar uma nova identidade corporativa e lançar um novo website que incorpora a nova imagem.

"O rebranding vem oficializar uma nova etapa, a nível de crescimento internacional e de posicionamento reforçado na banca, visando projetar o futuro da ITSector no seu negócio core. A transformação digital dos serviços financeiros e da comunidade em geral vai passar por grandes mudanças no nosso dia a dia e perspetivamos que o futuro digital traga um mundo mais eficiente, com mais propósito e inclusivo", explica Lis Ferreira, Diretora de Inovação e Marketing da ITSector.