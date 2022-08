Tecnológica portuguesa YData vence prémios internacionais nos South Europe Startup Awards

Fabiana Clemente, cofundadora da YData, e Gonçalo Martins, CEO da startup portuguesa © DR

A startup portuguesa YData, que criou a primeira plataforma de preparação de dados que acelera o desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial (IA), foi eleita "Best Newcomer", nos South Europe Startup Awards 2021. E a sua co-fundadora, Fabiana Clemente, foi distinguida com o galardão "Founder of the Year", anunciou a empresa, esta quinta-feira.

A Ydata "foi uma das três finalistas que representaram Portugal nas categorias "Startup of the Year" e "Best Newcomer", tendo arrecadado este último galardão a nível internacional", por ter sido considerada "uma startup recém-chegada, com apenas dois anos de existência e com potencial para se tornar a startup do ano no futuro, com um produto/serviço já disponível no mercado", justifica a startup, em comunicado.

O South Europe Startup Award é um prémio que integra a rede dos Global Startup Awards, lançada em 2019, e que visa distinguir e reconhecer os melhores intervenientes do ecossistema de startups no sul da Europa. A competição abrange oito países do sul da Europa: Chipre, França, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha, e os vencedores de cada categoria representam o seu país na grande final que decorre em Turim.

Fabiana Clemente, que recebeu o prémio'Founder of the Year', considera "uma grande honra e uma enorme satisfação" ter sido "reconhecida internacionalmente pelo trabalho e desempenho, que são também o resultado de todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela Ydata". "Acredito que esta distinção é um convite para continuar a fazer mais", acrescentou a cofundadora e chief data officer da YData.

"É uma enorme satisfação ver a Ydata ser reconhecida pelo ecossistema europeu não só pelo trabalho já desenvolvido, mas também por ser considerada uma startup com enorme potencial futuro", sublinhou Gonçalo Martins Ribeiro, sócio fundador e CEO da YData. Para o empresário, "este prémio é uma distinção para Portugal e comprova, uma vez mais, que a YData está na linha da frente tanto a nível tecnológico como de talento".

Criada em 2019, a YData é uma startup portuguesa que criou uma plataforma de preparação de dados, que não só acelera o desenvolvimento de soluções de IA como também aumenta o retorno de investimento destas iniciativas. Na prática, a YData melhora a deteção de fraudes e anomalias, a modelação de risco de crédito, a partilha e monetização de dadose permite simular cenários de pricing ou redes.

A Ydata fechou recentemente com sucesso uma ronda de financiamento Seed no montante de 2,7 milhões de dólares. O financiamento foi liderado pelo Flying Fish Partners, fundo norte-americano especializado em IA e liderado por ex-diretores de IA da Microsoft e da Amazon, e contou ainda com a participação das sociedades de capital de risco portuguesas Faber e EDP Ventures, bem como dos business angels Steve Shwartz, Sergio Giacoletto e Carter Rabasa da 200 OK Ventures.