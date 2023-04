Tecnológica ucraniana aposta em Portugal. "É a altura perfeita para trabalhar em inovação"

Vitaly Sedler, CEO e co-fundador da Intellias, uma das principais tecnológicas da Ucrânia e que mais exportava antes da guerra começar. © DR

Antes de alguns episódios dedicados ao ChatGPT e às mudanças (e hype) que estão em curso na área da inteligência artificial multi-modal, falamos com Vitaly Sedler, CEO e co-fundador da Intellias. Esta empresa ucraniana de software está-se a expandir e contratar em Portugal, depois da disrupção trazida pela guerra.

Vitaly fala-nos como criou a Intellias há 20 anos com o mero intuito de criar bons sites, mas as mudanças tecnológicas abriram portas a que a Intellias pudesse inovar noutros campos na área do software, ao ponto de ganhar protagonismo como uma das principais empresas tech do seu país.

O podcast:

Vitaly Sedler, CEO e co-fundador da Intellias, uma das principais tecnológicas da Ucrânia e que mais exportava antes da guerra começar. © DR

Aqui ficam alguns dos tópicos:

-A inovação em software que a Intellias tem trazido para grandes empresas internacionais nas áreas de mobilidade (incluindo condução autónoma), financeira, retalho, telecom e media.

- A disrupção trazida pela guerra que obrigou o talento da Intellias a trabalhar em situações difíceis e a decisões de mudança de vida em poucos minutos.

- A aposta em Portugal e como o país se tornou numa pérola europeia para quem quer inovar.

- A inovação mais demorada do que Elon Musk acharia na área da condução autónoma.

- Os benefícios da inteligência artificial expandidos pela OpenAI e o ChatGPT e como podem alterar o futuro da humanidade.

- Como esta é a melhor altura para inovar e trabalhar em tecnologia. "O metaverso ainda vai ter um papel transformador na forma como vivemos (que será cada vez mais no mundo virtual), mesmo que isso vá demorar mais do que Mark Zuckerberg desejaria".

- "O problema não são as novas tecnologias, é sim a forma como os humanos lidam com elas". "O poder da energia nuclear também tem um lado muito positivo, de trazer energia quase gratuita, mas foram as pessoas que usaram essa tecnologia para o mal".