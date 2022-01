Tecnológica Unit4 está a recrutar 70 pessoas para a área financeira

AEP aponta o digital para igualar o acesso das empresas do litoral e do interior aos mesmos recursos © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A empresa holandesa de desenvolvimento de software empresarial Unit4 iniciou a contratação em Portugal de 70 funcionários na área financeira, para se juntarem aos 110 no total no nosso país. A tecnológica procura talentos com formação em Finanças para integrarem a equipa de Miraflores, Lisboa. O objetivo é aumentar o número de parceiros comerciais, ajudando a implementar os processos financeiros em toda a organização, anunciou esta quinta-feira em comunicado a Unit4.

Gordon Stuart, CFO da Unit4, explica que a empresa "já tem muitos anos de experiência a colaborar com organizações líderes em Portugal" e acrescenta que pretendem "fornecer soluções de software altamente intuitivas, especificamente concebidas para organizações centradas em pessoas e serviços, para que possa libertar o tempo do seu pessoal para este se concentrar em trabalho mais significativo e de alto valor."

Portugal continua a ser um investimento estratégico e que, por isso "faz todo o sentido continuarmos a aumentar a nossa operação no país", refere Gordon Stuart no mesmo comunicado. "Neste momento, temos cerca de 70 posições a recrutar na área financeira e contamos com o apoio e expertise da Hays para superar este desafio e encontrar os melhores talentos do mercado português", adianta.

"Trabalhar no departamento financeiro da Unit4 significa que és um verdadeiro parceiro para o negócio e não significa apenas que és um profissional de Finanças, significa sim que estás a contribuir ativamente para o desenvolvimento futuro das nossas soluções de software ERP Unit4", conclui o CFO da Unit4.