Tecnológicas com receitas de 450 milhões de euros na Madeira em 2022

O volume de negócios das empresas tecnológicas na Madeira, referente a 2021, deverá ultrapassar 450 milhões de euros, indicou esta quinta-feira o presidente do governo regional, salientando que o valor das exportações no setor é o dobro da média nacional.

"Aquela ideia que eu lancei e que muita gente disse que isso não ia acontecer, que o objetivo é dentro de cinco anos as tecnológicas ultrapassarem o turismo, estou convencido que antes desse prazo nós vamos conseguir", disse o governante insular.

Miguel Albuquerque falava à margem de uma visita às instalações da Casa do Voluntário, instituição que opera na área social, no Funchal, onde comentou, também, o facto de a taxa de desemprego registada em março na região ter baixado 32,8% face ao período homólogo, com 9.451 inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, de acordo com dados oficiais.

"Este é o desemprego mais baixo desde há 14 anos e meio e significa que a nossa economia está com números de crescimento bastante acentuados em todos os setores", disse.

O chefe do executivo madeirense (PSD/CDS-PP) sublinhou que o setor do imobiliário fechou o ano de 2022 com um volume de negócios de 841 milhões e o do turismo com 528 milhões.

Em relação às empresas tecnológicas, os dados são referentes a 2021 e apontam para um volume de negócios na ordem dos 450 milhões de euros.

"Vamos ao encontro dos nossos objetivos. O crescimento das tecnológicas foi muito acentuado", disse Miguel Albuquerque, adiantando que a Madeira "está a exportar o dobro da média nacional" no setor da tecnologia, embora sem referir valores.

Miguel Albuquerque admitiu, por outro lado, que setores como a hotelaria e a construção civil poderão ter de recorrer a mão-de-obra externa, tendo em conta o "perfil de reconfiguração e de modernidade" da economia da região.

"Acho que é o que vai, inevitavelmente, acontecer", declarou.

O presidente do governo regional disse também não haver "drama", nem "nenhum problema" com a importação de mão-de-obra.

"Temos é que integrar essas pessoas e lhes dar condições boas de trabalho. Não podemos estar a importar mão-de-obra como acontece em algumas situações fora da Madeira, onde as pessoas são exploradas, não têm condições de habitabilidade, nem de manutenção da qualidade de vida", reforçou.