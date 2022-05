Teleperformance investe 1,2 milhões de euros em eSports em Portugal

A Teleperformance promove no dia 27 de maio o PXP - Player Experience Points, uma convenção internacional dedicada ao universo dos jogos eletrónicos (eSports), que decorrerá em Lisboa. Durante o evento será inaugurada nas instalações da empresa uma Arena eSports, será lançado o virtual reality lab e será revelada uma aposta no metaverso. Esta é uma clara aposta da multinacional de origem francesa no universo gaming, que representa um investimento de 1,2 milhões de euros.

"Queremos continuar a liderar em serviços empresariais de integração digital, valorizando sempre o nosso ativo mais importante, as pessoas. Este investimento na área de gaming foi também realizado a pensar nos nossos trabalhadores. Desta forma estamos a criar mais ferramentas para responder de forma eficiente aos desafios lançados pelos nossos clientes," explica o presidente executivo da Teleperformance Portugal, Augusto Martinez Reyes, num comunicado enviado à redação.

A empresa não detalha mais o que pretende com esta aposta nos eSports. Apenas refere, no mesmo comunicado, que reunirá em Lisboa "alguns daqueles que são considerados os principais líderes de opinião da indústria a nível mundial, onde vão ter a oportunidade de participar em painéis de discussão com especialistas internacionais em eSports , metaverso e Web 3.0".

O PXP - Player Experience Points decorrerá nas instalações da empresa, em Lisboa, onde, além da inauguração de uma arena de jogo, realizar-se-á um "torneio internacional com jogadores e equipas de topo mundial", cujo prémio para o vencedor ascende a 100 mil euros.

Em Portugal desde 1994, a Teleperformance é reconhecida por operar call centers, mas a empresa apresenta-se como um player "especializado na prestação de serviços de integração digital".