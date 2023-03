Televisões inteligentes estão em queda depois de anos fortes da pandemia

Uma televisão inteligente © Hisense

O grande impulso das vendas que o segmento da casa inteligente conheceu nos anos da pandemia terminou de forma quase abrupta, resultando numa quebra em 2022 que deverá manter-se este ano na categoria mais relevante. Os dados são da IDC e mostram que as vendas de dispositivos inteligentes para a casa caíram 2,6% no ano passado, para 871,8 milhões de unidades.

A maior fatia deste mercado é a das televisões inteligentes, que derraparam 4,3% e deverão voltar a cair este ano. A popularidade das "smart TV" foi tanta em 2021 que as comparações se tornaram difíceis, em especial com o abrandamento da procura e a deterioração da situação económica.

"As Smart TV vão provavelmente ter outro ano de declínio em 2023 devido às pressões macroeconómicas e aos ciclos de renovação longos", explicou o analista Jitesh Ubrani.

"Com a recente entrada de marcas orientadas para o preço, como Amazon e Roku, a IDC espera mais declínios nos preços médios de vendas de televisões, ao mesmo tempo que as funcionalidades premium serão tornadas mais acessíveis."

No global, a consultora prevê que o mercado (que inclui televisões inteligentes, câmaras conectadas, campainhas e fechaduras inteligentes) até cresça ligeiramente em 2023, cerca de 2,2%. Isso porque as outras categorias vão ter uma melhor performance que as televisões, numa altura em que se antecipa que a economia possa recuperar e os mercados emergentes assumam mais proeminência.

"O mercado mundial da casa inteligente está a passar por um período de volatilidade", indicou o analista Adam Wright. "A disrupção que continua com os problemas da cadeia de abastecimento, inflação e economias desiguais por todo o mundo tiveram impacto no crescimento do mercado em 2022 e espera-se que continuem a pressionar em baixa no curto prazo", sublinhou.

No entanto, apesar destes obstáculos, há uma noção de que estes dispositivos da casa inteligente se tornaram "mainstream" em muitas partes do mundo e "os consumidores olham cada vez mais para estes dispositivos para elevarem as suas experiências digitais em casa e para lá dela."

Nos próximos anos, a IDC antecipa que o mercado irá crescer de forma sustentada e chegará a 1,23 mil milhões de unidades vendidas em 2027.