"Tem havido problemas nas entregas de computadores em Portugal". Lenovo é líder na Península Ibérica

A Lenovo continua a ganhar quota de mercado e expandir o seu negócio de computadores e, em 2020, os resultados "foram surpreendentes e inéditos". Alberto Ruano, diretor ibérico da Lenovo, explica ao Dinheiro Vivo que à boleia das vendas recordes nos computadores, as receitas líquidas do grupo Lenovo dispararam 53% em 2020.

O melhor período da história da Lenovo foi mesmo o do último trimestre de 2020, com vendas e receitas recorde e que permitiram à marca chinesa acabar o ano na liderança de computadores a nível mundial, europeu (conseguiu 25,7% de quota de mercado na zona da EMEA) e ibérico (subiu de 28 para 32% de quota de mercado).

Em Portugal, em 2020, subiram e ficaram empatados na área de consumo com a HP mas estão em segundo lugar na área comercial, algo que Ruano admite que "se deve acima de tudo pelos problemas com excesso de procura e atrasos nas entregas".

O espanhol, que lembra que em Portugal tinham apenas 4% de quota de mercado e em 2020 superaram em vários meses os 30%, explica-nos que os hábitos de compra também mudaram. "Além de vermos cada vez mais computadores por cada casa, pelas necessidades criadas com o trabalho e ensino remoto, também há cada vez mais pessoas a comprar as gamas médias e altas e a preferirem investir num melhor produto para trabalhar, aprender ou comunicar", adianta o responsável.

O mercado de computadores não só bateu recordes de aumento a partir de março, como tem vindo sempre a crescer todos os meses, numa subida exponencial. "Algum mês terá de estabilizar", diz Ruano que admite que 2021 também será de valores elevados.

Alberto Ruano, diretor ibérico da Lenovo

Escolas portuguesas à espera

Já sobre os muito falados computadores para as escolas e para os alunos portugueses, o responsável ibérico já nos tinha explicado no início de novembro que o governo português, embora tenha anunciado os novos computadores para as escolas logo em abril, foi dos últimos e nível europeu a fazer as encomendas.

As compras foram divididas em duas fases, uma com 100 mil portáteis (e respetiva conexão móvel, a cargo das operadoras) e outra com 335 mil (que terá sido feita já no início do ano). A primeira fase só teve encomendas finalizadas já com o ano letivo a decorrer e como em média os pedidos estão a demorar cerca de três meses a ser entregues, a demora faz a diferença.

Já sobre números concretos das encomendas e que parte coube à Lenovo, o responsável diz que não pode entrar em pormenores, mas que têm uma boa parte do volume de aparelhos.

Ruano explica que a procura mundial "é enorme" e "a indústria está muito pressionada", especialmente pela "falta de painéis para os ecrãs". "As nossas fábricas podiam estar a produzir mais, mas há escassez de painéis para tanta procura, até porque esses painéis também vão para os monitores, televisores e smartphones além de irem para os computadores", explica. Por isso "quem é primeiro a encomendar tem vantagem" e esse não foi o caso português.

Em números gerais, o grupo Lenovo aumentou as suas receitas em 22% em relação ao ano anterior, para 17,2 mil milhões de dólares, um aumento de 52% só considerando as receitas antes de impostos e de 53% olhando para as receitas líquidas em relação ao ano anterior.

A operar em 180 mercados e com mais de 30 unidades de produção em todo o mundo, as perspetivas para 2021 continuam positivas.

A venda de produtos IoT (Internet das Coisas) e inteligentes, que inclui os computadores e aparelhos conetados - a que a marca chama de Intelligent Devices Group (IDG) - continua a liderar o crescimento do Grupo Lenovo, com o PC e Smart Devices Group (PCSD) a registar outro trimestre histórico. As receitas de 14 mil milhões de dólares tiveram um aumento de 27% em relação ao ano anterior.

Já a segunda unidade de negócios o Mobile Business Group (MBG), onde estão os telemóveis, registou um crescimento da receita de dois dígitos em relação ao ano anterior e recuperou do impacto do covid-19, não apenas ao retomar a rentabilidade, mas também ao alcançar a sua maior rentabilidade desde que o negócio da Motorola foi adquirido. Aí ajudou o desempenho na América Latina e América do Norte e "uma rápida expansão na Europa e na Ásia", diz a empresa.

A área de Data Center Group (DCG) alcançou uma receita recorde de 1,63 mil milhões de dólares graças ao crescimento geral, melhorando a rentabilidade em quase um ponto no comparativo anual.