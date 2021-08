Tem uma calculadora gráfica que já não usa? A Book in Loop está a comprar

Estes materiais escolares podem chegar aos 200 euros.

Dinheiro Vivo 05 Agosto, 2021 • 17:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Book in Loop, site de compra e venda de livros escolares em segunda mão fundada pela The Loop Co., quer agora comprar as calculadoras gráficas que estão a ganhar pó nas gavetas dos antigos estudantes do secundário.

Com preços que podem chegar aos 200 euros, as calculadoras gráficas são um dos materias exigidos a muitos alunos no seu percurso escolar. Com o aproximar do regresso às aulas e com o objetivo de reduzir as despesas das famílias nesta altura, a plataforma oferece a oportunidade de rentabilizar calculadoras que já não são precisas, vendendo-as posteriormente a metade do preço praticado no mercado. Uma iniciativa que ajuda as carteiras dos pais e ainda o ambiente, aumentando o ciclo de vida destes materiais.

"As calculadoras, assim como acontecia com os manuais, são materiais que os estudantes usam durante uns anos e, depois, acabam por ficar sem uso, ainda que estejam praticamente novas. Por isso mesmo, a Book in Loop pretende que esses materiais aumentem o seu período de vida, servindo mais estudantes que, ao mesmo tempo, podem também poupar, dado o preço normalmente alto das calculadoras", explica Ricardo Morgado, cofundador da The Loop Co.

Por agora, o site está na fase inicial de recolha de calculadoras e qualquer pessoa pode vendê-las no site, recuperando cerca de 20 a 30% do investimento.

A Book in Loop, criada em 2016, conseguiu movimentar cerca de 100 mil livros em 2018, quando se estrearam os vales MEGA na compra dos manuais dos 5º e 6º anos. Ao longo dos últimos cinco anos, a plataforma já deu uma segunda vida a mais de 300 mil livros em Portugal e reduziu em mais de tres mil euros as despesas das famílias portuguesas.