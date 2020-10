Tem uma música presa na cabeça e não sabe o nome? Já pode trautear para o Google

O quartel-general da Google em Dublin, na Irlanda. (Photo by PETER MUHLY / AFP) © PETER MUHLY / AFP

Já lhe aconteceu saber perfeitamente qual é a melodia de uma música mas não conseguir recordar-se do título ou do nome do artista? Para evitar irritações e pesquisas pouco práticas em formato de texto (raramente com resultados certos), a nova ferramenta da Google, que está disponível para Android e iOS, resolve a questão em poucos segundos.

Se já conhece a pesquisa por voz na versão para smartphone do motor de pesquisa poderá já ter uma indicação no ecrã: "pesquisar uma música" ou "Hum to search" na versão em inglês.

Ao tocar nesse campo, surge a indicação "a ouvir" no ecrã: basta tentar reproduzir a melodia para o telefone durante 10 a 15 segundos, da forma mais coerente possível. Caso utilize o Google Assistant basta apenas perguntar "que música é esta" para começar a pesquisar.

Em poucos segundos o Google apresentará no ecrã um conjunto de resultados possíveis, com a respetiva indicação sobre a percentagem de correspondência. Caso a música que pretendia esteja na lista, basta um toque para ter acesso à área de pesquisa, onde é possível ter acesso ao vídeo no YouTube, letra ou ouvir noutras opções, como Deezer, Spotify ou YouTube Music.

Como funciona?

Na publicação onde anunciou esta ferramenta, Krishna Kumar, senior product manager de Pesquisa da Google, explica que esta funcionalidade permite não só trautear mas também "assobiar ou cantar a melodia" para o telefone, tanto na versão da app como no widget de pesquisa.

A empresa detalha que "cada música tem uma melodia que é como uma impressão digital, uma identidade própria". Para que a tecnologia consiga reconhecê-la a empresa criou "modelos de aprendizagem automática que conseguem corresponder aos hum, assobios ou formas de cantar para corresponder à 'impressão digital' correta".

"Quando trauteia uma melodia para a Pesquisa, os nossos modelos transformam o áudio em sequências baseadas em números que representam a melodia da canção", explica o responsável, detalhando que os modelos estão treinados para identificar músicas baseando-se numa "variedade de fontes".

Após esta 'transformação' a sequência que o utilizador apresentou é comparada com milhares de canções possíveis, em tempo real.