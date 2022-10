"Temos de acabar com a interminável paranoia da produtividade", diz CEO da Microsoft

Satya Nadella no arranque do Microsoft Ignite 2022 © Microsoft

Depois da Grande Resignação, do regresso ao escritório e da incerteza quanto ao futuro, o CEO da Microsoft tem certeza de uma coisa: "não vamos regressar a 2019."

Falando no arranque do evento Microsoft Ignite, que decorre em Seattle até sexta-feira, Satya Nadella fez uma série de anúncios relevantes para as empresas nesta nova era, incluindo a Microsoft Places e Microsoft Teams Premium. O CEO aproveitou para enviar uma mensagem clara às lideranças.

"Temos de acabar com a interminável paranoia da produtividade", afirmou Nadella. "As pessoas estão a trabalhar mais que nunca, mas os chefes continuam a recear que os empregados não estejam a fazer o seu trabalho."

Esta é uma questão que, segundo o CEO, deve ser resolvida com recurso aos dados, que mostram um aumento da produtividade com o trabalho remoto ou híbrido. "Estamos a passar por uma mudança única nos padrões de trabalho", referiu. "Não vamos regressar a 2019. Temos de aceitar isso e encontrar um novo caminho."

Nadella disse que é preciso endereçar diretamente as lições que aprendemos nos últimos dois anos e isso implica "abraçar os dados em vez do dogma e realinhar as organizações em torno do trabalho mais importante."

A tecnologia, argumentou, será fundamental para o fazer, permitindo aos funcionários focarem-se nas tarefas mais relevantes, continuarem a enriquecer o seu leque de conhecimentos e alternarem entre o trabalho remoto e a presença no escritório de uma forma que faz sentido.

É aí que entra a Microsoft Places, uma solução "para o trabalho conectado." A ideia é reformular a experiência de ir ao escritório com auxílio da tecnologia. Por exemplo, a solução permitirá coordenar presenças dentro e fora do escritório, modernizar os espaços físicos com tecnologia inteligente, e otimizar o espaço e custo com base nas necessidades dos funcionários, que poderão flutuar.

Nadella disse que a solução estará disponível em 2023.

Outra novidade anunciada pelo CEO é a Microsoft Teams Premium, que vai introduzir funcionalidades como "proteção avançada de reuniões", para garantir que dados sensíveis discutidos numa reunião não são explorados, e "resumo inteligente", que usa Inteligência Artificial para identificar os pontos mais importantes de uma reunião e apresentá-los de forma inteligível.

"Esqueçam a ideia de que têm de assistir a todas as reuniões", gracejou Nadella sobre esta funcionalidade.

A plataforma Teams, que se tornou essencial para muitas empresas durante a pandemia com as suas ferramentas de videoconferência e colaboração, também vai ter avatares animados. Ainda não há preço final para a versão Premium, que deverá começar a ser disponibilizada em dezembro deste ano.