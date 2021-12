"Tempo para amanhã". Google divulga as expressões mais pesquisadas pelos portugueses em 2021

Imagem do motor de busca Google

"Tempo para amanhã" está no topo das palavras ou expressões mais pesquisadas em 2021 pelos portugueses no motor de busca Google, segundo os dados divulgados esta quarta-feira. Se no ano passado a tendência das buscas foi liderada por um termo relacionado com a pandemia de covid-19, a palavra "coronavírus", este ano, no top10, a temática consta apenas na sétima posição, com "certificado digital". De resto, pode dizer-se que o futebol domina.

Em segundo lugar nas tendências de pesquisa deste ano, lá está, surge "Euro 2020", seguindo-se "Sporting CP" para fechar o Top3. Num ano marcado também pela maior operação estatística nacional, em quarto lugar surge o termo "Censos 2021". E logo regressamos ao futebol, em quinto com "Liga NOS", com "S.L. Benfica" em oitavo e "FC Porto", em décimo. A cantora "Marília Mendonça" e a atriz "Maria João Abreu" ocupam a sexta e nona posições, respetivamente, tendo ambas falecido este ano.

Quando olhamos para a lista global de pesquisas, vemos que o desporto em geral, e o futebol em particular, lideraram também tal como em Portugal. "Australia vs India", "India vs England" e IPL completam o top3 de pesquisas, seguindo-se "NBA", "Euro 2021", "Copa América", "India vs New Zeland", "T20 World Cup", "Squid Game" e "DMX" completam a lista das 10 expressões mais pesquisadas.

Regressando a Portugal, Rogério Samora, Noah e Tony Carreira foram os três nomes portugueses mais pesquisados. Já Christian Eriksen, Alec Baldwin e Valentino Lazaro foram os três nomes internacionais. Em relação a pessoas falecidas, como vimoss antes Marília Mendonça e Maria João Abreu estão no top3 das pesquisas, que fecha com MC Kevin.

E como não podia deixar de ser em ano profundamente marcado também pela pandemia de covid-19, a expressão mais pesquisada, como vimos antes é "certificado digital". Mas há mais, que completam o top 10: "vacinação covid", "covid 19 Portugal", "agendamento vacina covid", "confinamento", "casos covid hoje", "sintomas covid", concelhos de risco", "escolas vão fechar" e "desconfinamento".

Nas pesquisas mais curiosas, como as começadas por "como...?" e "o que...?", na primeira, "Como obter o certificado digital covid" e "O que são censos?" lideram as listas que pode ver abaixo:

"Como...?"

1) Como obter o Certificado Digital COVID?

2) Como saber onde votar?

3) Como ganhar dinheiro no TikTok?

4) Como votar antecipadamente?

5) Como agendar a vacina COVID-19?

6) Como funciona o IVAucher?

7) Como aderir ao AUTOvoucher?

8) Como fazer jejum intermitente?

9) Como tratar frieiras?

10) Como cozer camarão?

"O que...?"

1) O que são Censos?

2) O que visitar em Sintra?

3) O que plantar em fevereiro?

4) O que é ostomia?

5) O que é ecmo?

6) O que é maçonaria?

7) O que é creme de leite?

8) O que sai no exame de português 2021?

9) O que é a fibrose quística?

10) O que visitar em Aveiro?

Já em relação às séries e filmes mais pesquisados, "Big Brother", "Squid Game" e "Bridgerton" foram as mais pesquisadas pelos portugueses. Já em termos globais, a Google avança que o top3 é composto por "Eternals", "Black Widow" e "Dune".

A lista das pesquisas globais inclui também uma lista das pesquisas que dominaram a área de jogos, lideradas por "PopCat", seguindo-se "FIFA 22" e "Battlefield 2042".

Uma última nota curiosa na tendência de pesquisas globais na expressão "how to", que é liderada por "how to find true love?" (Como encontrar o verdadeiro amor, em tradução livre para português).