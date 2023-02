Tensão arterial elevada? Uma app cardíaca prescreve terapia musical

Tensão arterial elevada? Uma aplicação cardíaca prescreve uma terapia musical © DR

A abertura de uma sinfonia de Beethoven emociona o coração - mas não apenas figurativamente. Enquanto a música nos toca emocionalmente, estimula fisicamente o coração e pode baixar a pressão arterial.

Mais de uma em cada cinco pessoas com idade igual ou superior a 15 anos na UE relataram ter tensão arterial elevada, o que pode levar a falhas no coração, nos rins ou no cérebro. Baixar a tensão arterial mesmo ligeiramente pode reduzir os riscos de doenças cardiovasculares.

Emoção melódica

A partir do Laboratório de Ciência e Tecnologia da Música e Som em Paris ao King's College London, a Professora Elaine Chew está a desenvolver uma aplicação para telemóveis que pretende impulsionar a saúde do coração como parte de um projeto financiado pela UE chamado HEART.FM. "Estamos a criar uma aplicação que irá monitorizar a resposta das pessoas à música e depois adaptar essa música em seu benefício", disse Chew, professora de engenharia do King's College que colabora com o Hospital de St Bartholomew em Londres.

A app utiliza medições do coração da pessoa e algoritmos de inteligência artificial para criar um regime de escuta que regula a pressão arterial. Enquanto que o HEART.FM está hoje em dia a ajudar as pessoas, outro projeto financiado pela UE, chamado GOING VIRAL, analisa a forma como as perceções e usos da música na Europa evoluíram no decurso de surtos de doenças nos últimos quatro séculos.

No século XVII, acreditava-se que a música tinha na Europa o poder de parar ou mesmo evitar um surto da peste, segundo a professora Marie Louise Herzfeld-Schild, que lidera a GOING VIRAL e é musicóloga na Universidade de Música e Artes do Espetáculo de Viena.

Os dois projetos mostram como as visões populares da música mudaram desde os dias de Handel, e o poder potenciado da música quando combinada com a tecnologia moderna.

Os dois projetos mostram as influências da música nas emoções humanas através dos tempos, e como o poder gerador de emoções está a ser aproveitado pela tecnologia moderna.

Perspetiva pessoal

Chew tem uma ligação pessoal com o projeto. Sofreu de arritmia e foi tratada com sucesso. A experiência tornou a Chew consciente da saúde do seu próprio coração e dos outros.

"A medicina possibilitou-me uma qualidade de vida muito melhor e levou-me a repensar o propósito do que faço", afirmou.

Ela própria pianista de nível profissional, Chew tem estudado desde 2018 como o coração das pessoas responde à música, a começar pelos pacientes com pacemakers.

Um pacemaker é utilizado para tratar alguns ritmos anormais, chamados arritmias, que podem fazer o coração bater demasiado devagar, demasiado rápido ou de forma irregular. O pacemaker permite ao coração de um paciente bater de forma regular, enviando-lhe impulsos elétricos.

Chew e colegas do Hospital de St Bartholomew descobriram uma boa notícia: o tempo de recuperação entre as batidas do coração de pessoas com pacemakers pode ser modulado pela música. Em geral, os tempos de recuperação mais rápidos sinalizam stress, enquanto que os mais longos indicam relaxamento ou calma.

Chew está a basear-se nos resultados do seu trabalho envolvendo pacientes com pacemaker para desenvolver a aplicação HEART.FM para um grupo muito mais vasto de pessoas.

"As pessoas apreciam a música como um passatempo agradável, a diferença aqui é que estamos a monitorizar a forma como o corpo responde", explicou.

O objetivo do HEART.FM é recolher as impressões digitais das respostas cardiovasculares das pessoas que estão a ouvir a música. Chew liga frequentemente os seus estudantes ao dispositivo de teste e depois envia-lhes dados da aplicação para que possam ver a sua própria resposta fisiológica à música.

A aplicação em desenvolvimento seria descarregada para um telemóvel pelos utilizadores para acompanhar as respostas rítmicas do seu coração à música e para os orientar num caminho terapêutico para baixar a tensão arterial. O plano é tornar a aplicação globalmente disponível para ser descarregada a partir de das app stores.

Mudança de perspetiva

Ao abrigo do GOING VIRAL, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, Herzfeld-Schild está interessada em saber como os europeus de épocas passadas se sentiam em relação à música.

O seu projeto está a investigar e comparar as experiências emocionais que as pessoas tiveram com a música durante três épocas de surtos de doença em Viena: a peste em 1679 e 1713, a cólera em 1831 e a gripe em 1918-19.

Herzfeld-Schild acredita que as experiências emocionais diferem ao longo dos períodos da história.

"A forma como navegamos o mundo emocionalmente está ligada à nossa educação e ao que aprendemos sobre o mundo", disse ela. "Isso muda o que sentimos em relação à música".

Durante os surtos de peste, as pessoas na Europa Ocidental culpavam frequentemente os planetas e acreditavam que a música poderia influenciá-los e, como resultado, acabar ou afastar a pestilência.

Ao mesmo tempo, havia também a crença de que os artigos contaminados poderiam adoecer. Existem gravações de pessoas que queimam instrumentos ou partituras.

"A música nesse contexto era perigosa", disse Herzfeld-Schild. "A religião era bastante importante, por isso as pessoas consideravam que a peste um castigo de Deus".

"Em alternativa, culpariam os judeus ou estrangeiros do Leste", disse.

Fugas musicais

Durante os anos 1700, as perceções na Europa evoluíram novamente para abraçar a ideia da música como uma fonte de felicidade auditiva.

"A ideia de um tipo universal de música «verdadeira» e de que a música é boa para todos começa no século XVIII", disse Herzfeld-Schild. "Também, no final do século XVIII, surge a ideia da música como uma espécie de experiência religiosa, como uma revelação, ou fuga a esta vida sombria".

Na altura do surto de cólera no século XIX, as práticas médicas e as atitudes populares em relação à música tinham mudado. Assim que as pessoas se aperceberam que esta doença teve a sua origem em água suja, foram organizados bailes de caridade em Viena para as vítimas da cólera, e até foram apresentadas novas músicas do compositor Johann Strauss.

O surto final que Herzfeld-Schild irá investigar é a chamada gripe espanhola, que começou em 1918. Surgiu numa época em que algumas pessoas podiam comprar versões iniciais de gramofones e ouvir música nas suas próprias casas.

Foi uma época tumultuosa para a Áustria porque o primeiro surto de gripe coincidiu com o fim da Primeira Guerra Mundial, o colapso da monarquia e o desaparecimento do Império dos Habsburgos.

"Há realmente uma falta de conhecimento sobre como a música era sentida emocionalmente durante estes tempos de doenças", disse Herzfeld-Schild.

Durante a pandemia de Covid-19 que começou em 2020, notou que as pessoas pareciam assumir uma experiência semelhante àquelas que enfrentaram surtos de doença em épocas anteriores. Mas esta suposição parecia errada para Herzfeld-Schild com base no seu estudo da história da música, da medicina e das emoções durante mais de uma década.

"De tudo o que sei, neste momento, as experiências emocionais da música durante as pandemias têm sido diferentes ao longo dos tempos e dos lugares", explicou "Tenho a certeza que foi muito diferente para as pessoas no passado".

*A investigação neste artigo foi financiada pelo Conselho Europeu de Investigação (CEI) da UE. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.