"Ter software antigo desatualizado põe Portugal em risco". Tiago Henriques

Tiago Henriques e a equipa de criou a BinaryEdge. © DR

Tiago Henriques vive entre a Suíça e Portugal e é um especialista em cibersegurança que tem trabalhado como poucos na análise às vulnerabilidades no mundo online.

O português de 33 anos fundou a BinaryEdge, uma espécie de Google das vulnerabilidade da Internet que já ajudou a descobrir várias vulnerabilidades incluindo da Microsoft, vendeu em 2020 a empresa à gigante de ciberseguros americana Coalition. Por lá é diretor de engenharia e, mais recentemente, de investigação, da empresa especialista em ciberseguros.

A conversa:

Made in Tech EP60 - Tiago Henriques 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google

Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

Nesta conversa focamo-nos no mundo atual dos ciberataques na era da guerra da Ucrânia, o que ainda pode estar por vir dos ciberataques russos para os países da NATO e os cuidados que todos (incluindo empresas) devem ter. Falamos ainda dos mediáticos ataques recentes em Portugal, da Impresa à Vodafone Portugal e à falta de cuidados no software e na tecnologia usada não só nas empresas mas também pelo Estado em Portugal.