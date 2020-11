Tesla entra para índice tecnológico norte-americano no top-10

Elon Musk, CEO da Tesla. Fotografia: Scanpix/Heiko Junge/via REUTERS

A Tesla vai integrar o índice bolsista alargado S&P500 em 21 de dezembro, anunciou na segunda-feira a entidade que controla esta listagem, a S&P Dow Jones Indices.

Baseado no seu valor de mercado no dia de hoje, segunda-feira, a construtora de automóveis elétricos vai ficar mesmo entre as primeiras dez empresas deste índice de referência assim que entrar.

O anúncio da S&P Dow Jones Indices foi feito do encerramento da sessão bolsista.

Nas transações ocorridas posteriormente, as designadas 'after-hours', a cotação da empresa subiu quase 11%.

A Tesla ficou elegível para integrar o S&P500 depois de no segundo trimestre deste ano ter apresentado lucros pelo quarto trimestre consecutivo.

Contudo, não foi considerada para inclusão no índice em setembro.

As ações da empresa valorizaram 387,8% este ano, depois de ter sido capaz de apresentar resultados de uma forma considerada consistente e continuar a aumentar as vendas dos seus veículos.