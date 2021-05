Teste covid à respiração (com resultados em 60 segundos) é aprovado em Singapura

Anúncio dos novos testes foi feito pela Universidade Nacional de Singapura © DR

Um teste de respiração feito para detetar a Covid-19 e, teoricamente, fornecer resultados precisos em apenas um minuto foi aprovado para uso em Singapura, de acordo com a Universidade Nacional local (NUS).

O teste, desenvolvido pela startup spin-off da NUS, Breathonix, funciona como um teste de álcool no sangue padrão que a polícia utiliza com os condutores na estrada. Basta soprar num bocal e, depois, é usado software potenciado com machine learning para definir um tipo de assinatura de respiração e analisar se alguém é Covid positivo.

O novo avanço é considerado peça chave para reativar o turismo, que é central para a economia de Singapura e que tem estado em queda.

O diretor de operações da Breathonix, Du Fang, garante que os seus sistemas de análise de respiração "podem potencialmente facilitar a abertura das fronteiras a longo prazo", mas admite que o seu uso generalizado no país-Estado irá depender de avaliação ministerial~.

A ideia passa por colocar os viajantes de países definidos como de baixo risco "a fazerem um teste de bafómetro e, em seguida, entrar facilmente em Singapura, permitindo abrir as fronteiras para esses países mais cedo."

De acordo com a imprensa local, estes sistemas vão ser usados num teste de grande dimensão para analisar viajantes vindos da Malásia, país vizinho de Singapura. Quem tenha resultado positivo no teste respiratório terá de ser depois examinado num teste de confirmação de PCR - considerado de maior precisão. Atualmente os testes rápidos antigénios são usados num sistema semelhante.

De acordo com a empresa, cada teste respiratória deverá ser vendido entre 4 e 16 euros. Depois de dois ensaios clínicos em Singapura e outro em Dubai, o teste atingiu uma sensibilidade de 93% e especificidade de 95%. Em Portugal, nesta altura são aceites os testes antigénio que apresentem os padrões de desempenho com valores de sensibilidade superior ou igual a 90% e de especificidade superior ou igual a 97%.